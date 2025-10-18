Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La tribuna

¿Nos comunicamos mejor?

Federico Romero Hernández

JURISTA

Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00

Comenta

En nuestra ciudad, parece que la reciente historia de nuestros edificios de correos reflejan la trayectoria de los modos de comunicación. En el periodo de ... mudanza del Parque a la Alameda ha transcurrido un prolongado periodo de deshumanización con nombre de ranchera. ¿Se comunican entre sí las plantas y los pájaros? En mi familia hemos recibido la sorprendente lección que nos han dado las petunias. Sembradas en pequeñas cantidades, casi aisladas, difícilmente prosperaban. Sin embargo, plantadas en abundantes racimos y en obligado contacto, parecen dialogar al mecerse con el viento y mantenerse con un admirable esplendor, agrupadas dentro de la cúpula malva que componen. El silbo gomero imita el trinar de los mirlos a través de la atormentada geografía de la isla, por medio de un singular y entendible lenguaje, capaz de salvar los empinados barrancos y valles que trocean el territorio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La sentencia de las zonas verdes contra el Ayuntamiento beneficiará a más de 60 grandes comunidades de propietarios en Málaga
  2. 2 Aemet activa dos avisos en Andalucía y advierte de «chubascos localmente fuertes y tormentas»
  3. 3 Arrancan de un mordisco un trozo de un dedo a un jugador en un partido de juveniles en Vélez-Málaga
  4. 4 Evacuado en helicóptero un motorista de 21 años tras colisionar con una furgoneta en El Morche
  5. 5 Un albañil fallece tras sufrir un infarto en el trabajo y el Tribunal Supremo concluye que no es accidente laboral
  6. 6 Muere un concejal gallego tras sufrir varias picaduras de avispas velutinas en una finca
  7. 7

    Málaga proyecta nueve parkings disuasorios para bajar el tráfico: avanza en los dos primeros
  8. 8 Dos policías sujetan 20 minutos a un hombre que saltó al vacío desde un segundo piso en Vélez-Málaga
  9. 9 Todos los sindicatos del Hospital Regional de Málaga convocan huelga del 3 al 7 de noviembre
  10. 10

    El steak tartar que le gusta el rey Juan Carlos que se puede comer en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Nos comunicamos mejor?