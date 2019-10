Cuando tienes hijos en edad escolar hay cuatro variables para que la vida doméstica vaya bien: que coman, que duerman, que no se pongan malos y que no te llamen del colegio para nada. En la escuela lo ven desde la otra orilla: quieren niños aplicados, que traigan los deberes corregidos, que no den la lata, que se tomen lo que les pongan en el plato y que no sean inquietos. Cuanto más perfectos, mejor.

El problema es que los niños son como son, no vienen diseñados a medida y no todos comen bien, así que darles lo que se van a tomar mejor sin protestar es una tentación bastante grande. Si le das a elegir a un niño entre un plato de brócoli o unas patatas fritas lo normal es que prefiera lo segundo, pero si está acostumbrado a comer de todo y no le das opción, pues tampoco le parecerá un drama.

A grandes rasgos, hay dos formas de entender la alimentación y puede que la clave esté en qué se pregunta. Hay casas en las que la cuestión es: ¿Qué quieres de comer? Y otras en las que son los niños los que plantean: ¿Qué hay de comida? En estas últimas la respuesta habitual es: Lo que haya.

A los primeros les suele venir bastante bien pasar por un comedor escolar en el que cada día se toma lo que pone el menú, te guste más o menos. Es curioso, pero los comedores tienden a igualar a todos: los que comen fatal suelen mejorar, pero los que lo hacían fenomenal aprenden a protestar y a decir : «Esto está asqueroso».

Hasta ahí, nada que objetar a la alimentación que reciben en el colegio. La cuestión es que los niños andaluces tienen una tasa de obesidad y sobrepeso por encima de la media española, que ya es alta. Por eso resulta extraño entender que los menús escolares, según el último informe de la OCU, no respeten las recomendaciones de los distintos grupos de alimentos que establece el Sistema Nacional de Salud.

Básicamente, toman una cantidad justita de verdura, pero mucha carne, muchos hidratos de carbono (especialmente pasta y patatas), mucho embutido y más alimentos precocinados de los que deberían. Sin embargo se quedan cortos en legumbres, fruta y pescado azul. Claro que es más cómodo repartir postres lácteos (que ya vienen con la fecha de caducidad y la única preocupación es que estén refrigerados) que peras o melocotones, que tienen que estar en su punto de madurez y, encima, hay que pelarlos.

¿Y para qué queremos recomendaciones del Sistema de Salud si no es obligatorio aplicarlas en los sitios oficiales? ¿Para hacer luego planes enmendando lo que se ha hecho mal? Es curioso que las protestas relacionadas con los comedores sean fundamentalmente por si la comida está rica, sobre todo al quitar las cocinas de muchos centros escolares. Y parece que apenas preocupa que lo que les den sea equilibrado.

Pues a comer de todo se aprende de niños y eso también forma parte de la educación.