La sensación es que Vox le haya pedido a los Reyes Magos una cometa. Uno podría pensar que se la habían pedido a Papá Noel por el uso que ya le venían dando días atrás, pero estos señores no deben de tener en su imaginario al gordo foráneo del trineo y los renos, sino a los tres reyes de la ortodoxia católica. Una cometa. Han estado soltando el hilo, dejando que el PP y Cs remontasen el vuelo sobre la corriente de aire cálido que les trajeron las elecciones. Para después empezar a tirar de la cuerda y tener protagonismo en el acuerdo de las derechas. Algo que los justifique ante su recién estrenado y expectante electorado. Un electorado que no quiere al Cid Campeador de convidado de piedra sino con la Tizona en ristre o por lo menos enseñando los colmillos.

Los colmillos y media dentadura han mostrado con su ideario sobre la violencia de género y la defensa de los hombres agredidos por sus parejas. La testosterona, además de armas para derribar jabalíes y estoques taurinos, también quiere protección ante las mujeres asesinas, sean estas las que sean. No hace mucho vimos en una entrevista a Javier Ortega Smith, secretario general de la formación emergente, haciendo esfuerzos denodados por defender que los asesinatos deben tener la misma equiparación penal, sean cometidos contra una mujer o contra un hombre. La idea sería perfecta en una sociedad que hubiese alcanzado la igualdad real entre los géneros y en la que los asesinatos, abusos y violencia doméstica tuviese una equiparación similar. Pero hasta el más sordo o ciego de los ciudadanos sabe que eso no es así y que hay que intentar paliar del modo que sea esta sangría.

No hace mucho que Cs defendía algo parecido a lo que ahora exige Vox, pero el ruido de fondo y la radioactividad que desprende Vox desaconseja cualquier aquiescencia con los nuevos cruzados. Se beneficiarán de su apoyo, sí, pero permaneciendo de perfil, sin mirar a la cara a unos benefactores que de momento se reservan su fiereza, consienten en que Canal Sur siga existiendo, renuncian al maximalismo y simplemente juegan con la cometa tirando del hilo, sin el más mínimo deseo de que se rompa. A día de hoy no se sabe a ciencia cierta si la estrategia consiste en no mostrar su verdadero rostro o simplemente es que, tal como ocurrió en su momento con los rebeldísimos muchachos de Podemos, están iniciando el camino de la asimilación al sistema. A lo largo de los meses venideros se resolverá el enigma. La campaña electoral que prácticamente se va a iniciar pasado mañana, la adscripción a un grupo o a otro en el Parlamento Europeo en caso de obtener escaños y el comportamiento en la cámara andaluza los van a definir. Y de paso también va a definir a sus socios. Algo que especialmente incomoda a un Cs con un Manuel Valls víctima de un grave zarpullido ideológico al verse, aunque sea de modo interpuesto, colaborando con su antigua bestia negra.