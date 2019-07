DE 'COLOCAOS' Y CESANTES La penúltima desvergüenza es Canal Sur, que vuelve a servir a los partidos para colocar a los compañeros cesantes CRISTÓBAL VILLALOBOS Miércoles, 3 julio 2019, 07:42

Con las elecciones llega una falsa esperanza regenerativa que acaba siempre sepultada bajo la triste losa de la realidad. Tras la constitución de los ayuntamientos, el problema más acuciante de las corporaciones resultó ser la remuneración de los concejales, un problema de máxima urgencia que suscitó un consenso nunca antes visto. En Sevilla y en Málaga las subidas salariales han alcanzado hasta un veinte o un treinta por ciento, según los casos, algo impensable para un trabajador cualquiera, que se las ve y se las desea para que, aparición mariana mediante, actualicen su sueldo según el IPC. El problema no son las cifras, sino la desvergüenza, que campa a sus anchas por la geografía andaluza.

El exconsejero Ojeda, dice la Intervención de la Junta, recibió de forma fraudulenta más de tres millones de euros para cursos de formación que no servían para nada. Algo escandaloso, sino lo fuera ya que un consejero de Hacienda se contrate así mismo. La semana pasada Bendodo explicó cómo se monta un «chiringuito», una empresa pública paralela a una consejería, y fuera de su control, con un presupuesto dedicado casi íntegramente al gasto de personal. O sea, una institución creada 'ex profeso' para enchufar a la peña. Lo verdaderamente grave de ambos casos no son los recursos públicos malversados, sino que todo el mundo lo supiese y acabase formando parte de la normalidad democrática de nuestra tierra.

«No habrá despidos políticos», se repite desde el autodenominado 'Gobierno del cambio' para no asustar a tantos miles de posibles votantes, sin caer en la cuenta de que esos votos están ya comprados, y olvidando que los que los votaron lo hicieron precisamente para ver a los enchufados en la calle. Se echa de menos la maravillosa figura, española y decimonónica, del cesante, aquel que dejaba su puesto de forma automática cuando entraban en el gobierno los liberales y esperaba pacientemente a que volviesen los suyos, los conservadores, o viceversa, para volver a ocupar su carguito de subsecretario en el ministerio de turno. Al menos no nos tomaban por tontos y, de forma natural, se sangraba y depuraba la administración cada cierto tiempo. Pero nuestros políticos no leen ni a Galdós ni a Valle, así que no se dan cuenta de que sus vicios son los de siempre.

La penúltima desvergüenza es Canal Sur, agujero económico y moral de Andalucía, que vuelve a servir a los partidos para colocar a los compañeros cesantes, políticos que hasta hace poco disfrutaban de algún cargo y que se veían ahora en el amargo trance de tener que buscar un trabajo de verdad. No ha sido necesario. Para esto, como para los sueldos municipales, el consenso sí fue posible.

Ayer Juan Marín, tras el Consejo de Gobierno, explicó que la limitación de mandatos a ocho años para el Presidente de la Junta, gran medida regeneradora de Ciudadanos, será una realidad próxima, pero ya para el próximo presidente. Moreno podrá estar doce años en San Telmo, pues la reforma entrará en vigor la próxima legislatura.