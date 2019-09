LOS COLEGIOS TAMBIÉN DEBEN DAR SUS NOTAS

Hay que reconocerle una cosa al nuevo consejero de Educación: es valiente. Javier Imbroda se ha dejado de contemplaciones y en el primer curso bajo su mandato ya ha cambiado cuestiones de calado, como la ampliación del horario en materias tan importantes como Matemáticas, Lengua e Inglés. Y más educación física, fundamental para tener una vida sana relacionada con el ejercicio deportivo. Lo básico. Puro sentido común. Se ha dejado de tonterías y de debates estériles sobre asignaturas que no aportan absolutamente nada más allá de discusiones políticas, como por ejemplo ocurría con Educación para la Ciudadanía. No parece que los jóvenes tras salir de las aulas sean mejores que antes de que se impartiera esta tarea que parecía fundamental para la formación del espíritu democrático... Ni que se pierdan horas y horas lectivas en 'días de' como el de la paz, el medio ambiente, el de Andalucía, el de España, el de Europa... A un colegio se debe ir básicamente a estudiar, no a estar permanentemente celebrando festividades con un trasfondo político. La educación necesitaba de un cambio para intentar escapar de los malos resultados que obtiene evaluación tras evaluación en el informe Pisa. Hay que afrontar los problemas y no caer siempre en las mismas justificaciones después de cuatro décadas. Ya está bien. Es cierto que es muy difícil controlar un sistema como el andaluz con dos millones de alumnos, 7.144 centros y más de 127.000 profesores. Pero algo había y hay que hacer. El nivel general en cuestiones como la historia de España es patético. Hay universitarios que no saben quiénes eran los Reyes Católicos y fechas como la de 1492 les suena a algo relacionado con los Juegos Olímpicos. También hay numerosos profesores universitarios que se lamentan por tener que aprobar a estudiantes con numerosas faltas de ortografía, pues de lo contrario casi ninguno pasaría la asignatura. Esa realidad existe. No hay que llevarse a engaños ni estar poniendo de manera permanente paños calientes. La clave debe estar en la competencia entre colegios. Eso los mejorará. Sin duda. Y para eso es fundamental que cada centro escolar publique cuáles son sus resultados. Los padres tienen derecho a saber cuántos alumnos aprueban, cuántos suspenden, el número de suspensos, los resultados por profesores, saber cuántos estudiantes pasan la selectividad y con qué nota. Decir la verdad. Sólo temen a la misma los que tienen algo que esconder. Por eso la transparencia es vital. Esa es la verdadera revolución que hay que adoptar en el sistema educativo. Si la política liberal que propugna Ciudadanos va encaminada hacia la libre elección de centro, algo muy defendible, lo normal es que las familias tengan toda la información sobre los colegios a los que quieran mandar a sus hijos. No ir a tientas. En Málaga siempre son los mismos colegios los más solicitados: Los Olivos, Maristas, San Estanislao, Esclavas... Son centros concertados y tienen ganada fama de buen colegio. Seguramente esté justificada la misma, pero a lo mejor con los datos en la mano no son para tanto. O incluso no merezcan tal distinción. A lo mejor hay colegios públicos con mejores resultados y con menor índice de fracaso escolar. Baste como dato que en los últimos años los alumnos que obtienen mejores notas en selectividad son de centros públicos. El problema es que no se sabe, o más bien, sólo lo saben unos burócratas de la Consejería de Educación. Los padres no importan. La competencia entre colegios los haría mejores, como ocurre en cualquier ámbito social. Una competencia sana, pero real, en el que los equipos directivos tuvieran que esforzarse para mejorar los resultados de sus alumnos, más allá de estar quejándose sólo por cuestiones relativas a las infraestructuras. Los colegios, como sus alumnos tienen que presentar sus resultados. Saber sus notas.