Colecciones científicas malagueñas

Este verano he pasado unos días de vacaciones en Cabo de Gata. Como botánico me he interesado por saber qué especies de plantas vasculares podía ... ver en la zona durante esos días de asueto. Como no soy muy aficionado a la playa, la dejo para mis nietos, me gusta pasear por los interesantes paisajes de este Parque Natural y fotografiar la flora autóctona de la zona. Para este conocimiento previo solo he tenido que entrar en una base de datos especializada y poner como palabras clave Cabo de Gata, Almería, junio, fotos y plantas vasculares. Unos momentos de espera y sorpresa. Como un milagro el ordenador me escupe un listado de plantas con sus nombres científicos y vulgares, su ecología, su distribución en la zona, su fenología, muchas de ellas con su foto y además me dice si puedo ver un testigo de cada especie en alguna colección científica cercana.

Los miles de datos necesarios para que el ordenador me responda y poder pasar, como botánico, unos días científicamente agradables, no los ha realizado ninguna Inteligencia Artificial (IA), los han elaborado un grupo de botánicos recolectando e identificando todo el material vegetal de la zona. Todas las muestras estudiadas, cada una con sus datos identificativos, fueron depositadas e informatizadas en un herbario público andaluz y posteriormente volcados en una base de datos internacional, que fue la que me proporcionó los datos solicitados de Cabo de Gata.

En Andalucía tenemos herbarios que atesoran abundante información sobre la biodiversidad vegetal de nuestra comunidad. Entre ellos destacan los herbarios de Sevilla (SEV), Granada (GDA) y Málaga (MGC). Yo trabajé, como conservador, varios años (1971 a 1980) en el herbario de la Universidad de Sevilla, quizás el más importante de Andalucía por la cantidad del material que conserva y que representa, fundamentalmente, la biodiversidad vegetal de Andalucía Occidental, material que ha servido para publicar la Flora Vascular de Andalucía Occidental (1987). La dirección científica actual de este herbario corresponde, lógicamente, al Departamento de Botánica de dicha Universidad. En 2009 y en base a los materiales depositados, informatizados y conservados en los herbarios de las Universidades de Málaga, Granada, Jaén y Almería, se pudo realizar y publicar la Flora Vascular de Andalucía Oriental.

Los herbarios tienen como objetivo fundamental servir de repositorio de los materiales testigos de la multitud de estudios que sobre biodiversidad vegetal se realizan en los diversos centros de investigaciones de todo el mundo. Los herbarios andaluces conservan todos los materiales utilizados en los estudios de biodiversidad vegetal de Andalucía, y cada uno de ellos tienen como misión particular estudiar y conservar esta biodiversidad en los territorios de su entorno más cercano. El herbario de la Universidad de Málaga contiene en sus colecciones, fundamentalmente, material de la provincia de Málaga y alrededores. Todos los datos de estos materiales están informatizados y pueden ser solicitados, para su estudio, por botánicos de cualquier zona del mundo.

Me hice cargo de la dirección científica del herbario MGC cuando me incorporé, en 1981, a la Universidad de Málaga. En el entonces joven Departamento de Botánica existía un interesante herbario, iniciado por los Dres. A. Asensi y B. Diez (plantas vasculares), con unas 10.000 muestras, en cuya elaboración habían colaborado los Dres. F. Conde (algas) y J. Guerra (briófitos). Nada más llegar me hice cargo de dos tesis doctorales de los entonces licenciados A.E. Salvo (Flora pteridofítica de Andalucía) y J.M. Nieto (Flora Vascular de las Sierra Tejeda y Almijara), cuyos materiales pasaron a formar parte del incipiente e importante herbario malagueño.

Desde mi llegada en 1981 y hasta mi jubilación definitiva en 2016, me propuse que el herbario malagueño llegara a ser, mediante el estudio integral de toda la provincia, una de las colecciones científicas más importante de Andalucía. En la actualidad (datos de marzo de 2025) en el herbario MGC, y gracias al esfuerzo de los numerosos y excelentes botánicos que han pasado por el Departamento de Botánica, el número de muestras depositadas alcanza las 109.690, repartidas en 5.592 algas, 7.415 briofitos y 96.683 plantas vasculares, todas ellas informatizadas. Entre estos botánicos ha sido fundamental la labor de los Dres. A. Flores ( algas) y A.V. Pérez Latorre (plantas vasculares). Es muy importante reseñar la importante colección de preparaciones microscópicas procedentes de los muestreos aerobiológicos de pólenes y esporas realizados en toda la provincia y coordinados por la Dra. M.M. Trigo, datos que permiten al personal sanitarios malagueño un control en las campañas preventivas de alergias polínicas.

Hasta mi jubilación la dirección científica del herbario correspondía al Departamento de Botánica de la UMA. Antes de jubilarme solicité y conseguí, y no sé si me arrepentiré en el futuro, que el herbario pasara a formar parte del SCAI (Servicio de Apoyo a la Investigación) de la UMA. La ventaja de esta situación es que el herbario tiene, contratado por la universidad, un excelente técnico (Dr. J. García Sánchez), responsable de la conservación y digitalización de todo el material, pero el inconveniente de que el Departamento de Botánica, incompresiblemente, ha dejado de tener el control científico de la colección, espero que el rectorado dé marcha atrás en esta absurda consideración.

En la actualidad, y como Catedrático Emérito de la UMA, estoy embarcado en recuperar, para la Universidad de Malaga, el importante e histórico herbario de la Sociedad Malagueña de Ciencias que, incompresiblemente y por motivos espurios, fue regalado, sin ningún documento que lo justifique, a la Universidad de Granada, donde se encuentra mezclado con la colección general y sin la dignidad que se merece. Este herbario nunca tuvo que salir de Málaga, y espero que la actual dirección de la Academia Malagueña de Ciencias junto con la UMA lo recuperen para la ciudad de Málaga y que ocupe el lugar que se merece.

Tengo dentro de un herbario

una tarde disecada,

lila, violeta y dorada.

Caprichos de solitario

Antonio Machado (coplas)