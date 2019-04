Colau y la política de 0 a 3 años

Ada Colau, que vive desde hace años en un videoclip de Parchís, ha tomado para hablar a sus votantes un tonito de youtuber y ha dicho que no sé qué fue 'superpower' y que en la manifa que organizó en Barcelona eran muchos y que los rancios eran pocos y que otra cosa que ahora mismo no recuerdo resultó muy 'high'. Se han soliviantado los late adopters del pensamiento por el tono y por los anglicismos, que a mí me parecen la menor de las ofensas. Yo siempre creí que Ada Colau hubiera sido una estupenda presentadora de programas infantiles. De Barrio Sésamo, por ejemplo. Ada Colau es la Coco -SuperCoco, quizás- de la política española, pues reduce el mundo a medidas infantiles. En la mente podenca de la alcaldesa de Barcelona, la realidad se plantea en una ecuación con solo dos dimensiones: muchos-pocos, malos-buenos, fácil-difícil, mañana-ayer, nosotros-ellos y bien-mal, de manera que «Lo nuestro está bien y lo de ellos, mal». No es que su discurso sea populista, es que compone una política de estimulación temprana, un discurso de 0 a 3 años.

Un documental sobre la campaña electoral que llevó al poder a Emmanuel Macron dibujó una escena reveladora. Antes de una intervención, relata todo lo que iba a conceder en su discurso: les daría esto y aquello. En ese momento interviene su estratega, un chaval francés que vivía pegado a un portátil y le advierte de que no podía ofrecer sin más una y otra cosa, porque esa actitud le otorgaba «un aire de Papa Noel». Invita a Macron a que siempre que prometa una cosa, advierta que a cambio exigiría otra. De esta manera, la gente no se sentiría embaucada y además entenderían que toda medida tiene un coste. ¡La gente tiene cada cosa! Sobre todo la francesa, porque Francia es un lugar donde la gente adquiere un juicio crítico y por la mañana se levanta y toma posición y posesión de los asuntos, aunque pueda equivocarse, como es natural.

Me pregunto si esa postura en España sería posible, si alguien haría ese esfuerzo y desde entonces le doy vueltas a esto si los políticos hablan al pueblo como si fuéramos niños porque lo somos, o si somos niños porque nos hablan como si lo fuéramos.