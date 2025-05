Nos la colarán más veces

Rosa Belmonte Viernes, 23 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Chicago Sun-Times y alguna edición de The Philadelphia Inquirer han publicado una lista de libros para el verano. Solo cinco de quince son ... reales. Los autores, sí. Por ejemplo, de Isabel Allende, 'Tidewater Dreams', que se glosa como su primera novela sobre el clima. Tampoco Percival Everett ha escrito 'The Rainmakers'. Pero Ray Bradbury sí escribió 'Dandelion Wine'. La lista la suministró King Features, del grupo Hearts, empresa con la que colaboran los periódicos afectados. King se la había encargado a un periodista 'freelance' y este usó una IA. Siempre me gusta recordar la historia de Dickens, que encargó al encuadernador Thomas Robert Eeles unos libros falsos que colocó en dos estantes de Tavistock House. 'Tonterías viejunas de Kant' (diez volúmenes) o 'Cinco minutos en China' (trilogía). Un ingenioso divertimento privado. La lista falsa de la IA era fácil de descubrir. Pero nos la colarán con mucho que no podremos distinguir.

