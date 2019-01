Cuando los Clinton soñaban con un mundo peor Lo que de verdad hace falta es una alternativa decente a Donald Trump TXEMA MARTÍN Martes, 8 enero 2019, 00:11

Hace algunos años vi un documental sobre Hillary Clinton que me dejó temblando. La película, llamada 'Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party', hablaba de los tiempos de Andrew Jackson, líder del partido demócrata por aquel entonces y reconocido esclavista. Pese a que la intención de George Washington era que la democracia no contemplara diferentes partidos, Thomas Jefferson fundó el Partido Demócrata-Republicano y Alexander Hamilton, uno de los grandes héroes del momento, creaba el Partido Federalista. Con el paso de los años, se vería que fue el entonces denominado Partido Republicano el que estaba en contra de la esclavitud y el que la terminó aboliendo. Todo ello en contra de las sugerencias del Partido Demócrata de aquel tiempo, que abogaría por la necesidad comercial de mantener la esclavitud y de establecer diferencia de derechos respecto a la clase sumisa.

En un momento de la historia reciente, los demócratas y los republicanos realizaron una especie de trasvase ideológico suficiente como para que ahora definamos al Partido Demócrata como el más progresista de los dos. El documental contaba todo esto y la manera en la que los demócratas se convirtieron en unos tunantes a los que solo les importaba el libre comercio y que querían poner en venta el país, no sin antes conquistar el mundo bajo el convencimiento de la expansión universal del capitalismo. Por supuesto luego averigüé que aquel documental, que ponía a los Clinton como dos verdaderas arpías, estaba financiado por tramas oscuras del sector más 'tea party' del país.

En la época de Obama, este documentalista llamado Dinesh D'Souza acabó encarcelado por violar alguna ley electoral y posteriormente indultado por el gobierno de Donald Trump. El hecho de que aquel señor acabara encarcelado por cualquiera de los motivos no eclipsó el pánico que provocaba aquella película respecto a un posible gobierno del Partido Demócrata, en concreto de alguno de los Clinton. Artículos de opinión de medios muy serios advertían de que el mundo sería un lugar más violento con el triunfo de Hillary Clinton, mientras que la opción 'trumpista' era más tremenda y autárquica de puertas para adentro pero, por eso mismo, más seguro para el planeta. A decir verdad, su victoria ha neutralizado las tensiones con Rusia y casi tiene controlada la presión norcoreana. Ahora Trump intenta retirar las tropas de Siria, una guerra de la que Hillary Clinton era una absoluta defensora. El asco que producen las políticas y el estilo que está aplicando Trump están ahí, pero se enfrenta a la sensación generalizada de que en el fondo gracias a Trump tenemos un mundo que derrama menos sangre: su empecinamiento con el muro resulta ridículo porque no importa si se construye con cemento o con metal, las migraciones van a resultar inevitables. Lo que de verdad hace falta es una alternativa decente a Donald Trump.