Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Un clima destructivo

Las energías renovables ofrecen señales de esperanza para contener el calentamiento en una cumbre de Brasil sin los países más contaminantes

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La cumbre del clima que se celebra en la ciudad brasileña de Belém se debate entre la frustración de comprobar cómo los gases de efecto ... invernadero crecen sin parar y la esperanza depositada en las energías renovables, la electrificación y la lucha contra el negacionismo para contener su avance. El último informe sobre emisiones confirma que la polución por la combustión fósil sigue al alza y deja en papel mojado los acuerdos de París, de los que se cumplirán diez años en diciembre. El umbral marcado para que el calentamiento global no aumente por encima de 1,5 grados se antoja imposible y las autoridades presentes en Brasil asumen ya la cifra de 2 grados -una previsión que podría superarse a finales de siglo, con los negativos efectos que tendría para el medio ambiente-. En este contexto, el cónclave busca un compromiso para acelerar la transición energética y forzar a los países más contaminantes a desengancharse del petróleo, el gas y el carbón. A la vez, se negocia una financiación suficiente que facilite el cambio de energías a las naciones más pobres, precisamente, prósperas en recursos naturales como el sol y el viento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El segundo premio de la Lotería Nacional cae íntegro en Málaga por segundo sábado consecutivo
  2. 2 Rescate en La Malagueta: un hombre asegura que lo lanzaron al mar desde un espigón tras robarle
  3. 3 Internan al autor del crimen de Ismail, el conductor de Bolt que recibió 46 puñaladas en Fuengirola
  4. 4 Protección de Datos multa con 2.000 euros a una comunidad por el controvertido sistema de recogida de paquetes acordado por los vecinos
  5. 5 Muere un hombre tras una colisión en Alhaurín de la Torre
  6. 6 Tres provincias andaluzas en aviso naranja: Aemet alerta de «chubascos y tormentas muy fuertes y persistentes»
  7. 7

    Un club de remo de Málaga restaura y devuelve al mar una jábega centenaria
  8. 8

    Vermús con acento malagueño
  9. 9 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  10. 10 Más lluvia este domingo en Málaga, que sigue en aviso amarillo esta madrugada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un clima destructivo