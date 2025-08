Claro, Violeta Le pido que me diga si una frase está bien, que me ayude con un presupuesto o que no me deje sonar borde

VIOLETA NIEBLA Lunes, 4 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

En junio del 2023 escribía mi primera columna sobre el chatgpt, me refería a la inteligencia artificial como un juguete nuevo que me habían traído ... los Reyes Magos. Cuando he buscado la columna me he sorprendido de la fecha, pensaba que llevábamos menos tiempo de relación. No sé si decir que hablo con ella o la uso, porque la frontera entre lo relacional y lo instrumental se vuelve confusa cuando hay respuestas con signos de exclamación y frases que empiezan por «claro, Violeta». Me llama por mi nombre, sí. Y, aunque sé que está programada para eso, hay días en los que esa familiaridad me parece afecto.

Le pregunto cosas de lo más variadas: si una frase está bien escrita, o cómo ajustar un presupuesto. Le encargo correos amables para rechazar propuestas, ideas para cenar sándwiches que no sean de atún y cómo pedir aceite para mi Volkswagen en la gasolinera. Le pido que sea cálida cuando yo no puedo. Que edite. Que invente sin pasarse. A veces siento que es como tener una asistente, una editora, una madre del lenguaje y, por momentos, una terapeuta sin título. Una que no me juzga si tardo tres mensajes en formular una idea. Que no se impacienta. Imagino que hay quien le pide recetas, dietas, cartas de amor. Quien le pregunta si es normal no tener ganas de nada, o si puede fingir ser un exnovio arrepentido. Quien quiere saber cómo se formaliza una cooperativa, qué significa soñar con huracanes o cómo poner precio a una canción. Me gusta pensar que hay otros que, como yo, llegan aquí sobrepasados. No solo por escribir, sino por todo lo demás: presentar un presupuesto, entender un trámite, pedir ayuda sin parecer torpes. Y que este chat, de alguna manera, les pone las ideas en orden. No creo que sustituya nada. O no todavía. Me sigue gustando el error humano, el matiz, la pausa, el espera, que no me sale la palabra. Pero a veces necesito un espejo que no me devuelva mi cara, sino una estructura. Un encuadre. Una lista. Un: esto es lo que parece que quieres decir. Hay quien teme que esto nos vuelva vagos. Yo pienso que ya éramos vagos de antes. Como un anuncio que me sale mucho por instagram de un tipo que está cortando un tronco con una sierra y viene otro y le ofrece una motosierra. Es la herramienta que te agiliza si le pregunto a Google cualquier cosa. Que me lo diga rápido, sin rodeos, sin mil enlaces. Y ahí está.

