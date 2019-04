Un río para la ciudad

Los ríos que atraviesan las ciudades nos prestan imágenes que suelen convertirse en una de sus postales de referencia: el Sena o el Támesis son inseparables de alguna de las más sugestivas visiones de París y Londres. Más cerca, admirables resultan el dorado esplendor de Córdoba desde el Puente Romano bajo el que fluye el Gran Rey de Andalucía (Góngora), o las vistas de la imperial Toledo ceñida por el Tajo. Son ciudades que han convivido desde siempre con su río.

No así en nuestro caso. Málaga se agrupó bajo el abrigo de Gibralfaro, y junto al mar, su principal fundamento, aunque desde esa ubicación se aprovecharan las aguas del modesto Guadalmedina, entonces con su cuenca en plenitud ecológica. Así se deduce de las reglamentaciones para su uso y cuidado que refiere Díaz de Escobar, hasta que se rompe ese equilibrio durante el siglo XVI, según la Sociedad Malagueña de Ciencias. Con un transcurso extramuros hasta fines del siglo XVII, a partir del XIX se integra en la trama urbana gracias al auge comercial e industrial, y a la llegada del ferrocarril. Desde entonces, el Río de la Ciudad se convierte en fuente de suciedad y marginalidad, y responsable de crueles desgracias con ocasión de las crecidas cíclicas, más frecuentes a raíz de la implacable y continua deforestación de Los Montes. A partir de aquí, su actual indigencia y abandono lo condenan a las más duras acusaciones: cicatriz, barrera, adefesio, basurero. Es como ese pariente pobre que la familia esconde, hecho literal cuando se cubrieron con tiestos de flores las barandas del Puente de Tetuán, quizás para tapar las vergüenzas, aunque no la desvergüenza.

A raíz de la concesión de la competencia fluvial a la Administración Autonómica, principal y actual responsable del calamitoso estado del río, los intentos de regeneración se han reducido a ese despilfarro estructuralista ejecutado, nunca mejor dicho, en la época del 92, cuya ruina aún padecemos. Así que, con una ciudad que se ha transformado a mejor, la 'cicatriz' muestra su herida un tanto putrefacta a ciudadanos y visitantes, extrañados ante semejante panorama frente al más aseado del centro urbano y fachadas litorales. Por fortuna surgen de manera recurrente nuevos proyectos y estudios, que sintetizaremos en tres tipos a partir tanto de los concursos de ideas como de los propiciados por la Fundación CIEDES: Aquellos que propugnan una bóveda sobre el cauce, para crear un gran eje viario norte-sur. Los que pretenden actuaciones sobre el lecho, en forma de aprovechamientos para el ocio, es decir, caminos, carriles bici, ajardinamientos, fuentes, equipamientos deportivos. En tercer lugar, los que defienden la recuperación del estado natural del río, teniendo en cuenta sus caracteres hidrológicos y paisajísticos.

Los dos primeros tendrían escaso recorrido dada la prohibición de actuar sobre el cauce por el peligro de avenidas, a pesar de los embalses, con máximos instantáneos de 600 m3/s según el CEDEX. Pánico produce una caja de hormigón sobre ese monstruo del río desbocado, con aporte además de sus arroyos urbanos, inundando el centro y barrios aledaños hasta límites nunca vistos. Supondría, además, una inversión costosa y, en todo caso, ¿más cemento y tráfico sobre un eje tan saturado? El segundo choca con similar principio legal: la prohibición de adecuar el cauce al uso ciudadano.

Nosotros, y sin entrar en las cuestiones técnicas desarrolladas ya en algún trabajo, nos adherimos al tercero, el más lógico desde el punto de vista científico, el más económico, y el más sostenible: es necesario devolver el río a su estado natural, dentro de lo posible y con los límites que imponen tanto el actual cauce como los puentes y el desarrollo urbano consolidado. Bastaría con observar la dinámica hidrológica y el conjunto de los ecosistemas aguas arriba de las presas: el Guadalmedina acusa un régimen mediterráneo subtropical, con severo estiaje que le concede carácter de rambla varios meses al año (módulo 0'95 m3/s, aportación anual absoluta, 30 Hm3, según Martín Vivaldi). Sobre sus márgenes crecen sauces (Salix sp.), incluso olmos y fresnos (Ulmus, Fraxinus) en algún tributario, con presencia de adelfares y tarajales (Nerium, Tamarix), y juncáceas (Juncus), carrizales (Erianthus, Phragmites), aneas (Typha), entre otras comunidades de higrófitos ripícolas.

Con estos datos, y respetando la capacidad del lecho en su tramo urbano, se podrían sustituir los muros actuales con taludes en malla, como se ha apuntado en algún estudio, entablillados de muros krainer o trenzados de vigas, idóneos para terraplenes inundables, y escolleras donde se precise, elementos menos agresivos visualmente y que permitirían idéntica capacidad de desagüe. En cuanto a la regeneración paisajística, nos remitimos a lo acaecido en Madrid con el Manzanares. Allí, el aprendiz de río (Quevedo), libre de compuertas, ha generado en dos años un cordón verde de más de siete km: se han desarrollado los árboles de ribera y su cohorte de higrófitos, y han regresado pájaros, peces y anátidas (El País, 17-9-18. El Mundo, 19-9-18).

Extrapolando con el Guadalmedina, consistiría en dejar pasar las aguas someras, cuando fluyan, complementar con las corrientes subálveas en el estiaje, incluso recircular durante periodos de sequía severa, con pequeñas represas que decanten espacios de charcas no estancas. Sobre esas charcas e islas forzadas con aportes de arenas o gravas, y eliminado el hormigón del lecho, se desarrollarían espontáneamente las plantas acuáticas, y en los márgenes sobre elevados, puesta de sauces, olmos, fresnos, adelfas y tarajes, que crecerían a poco que aquellos se adecúen. El cauce recuperaría en parte su estado natural, y estas especies, lejos de ser un obstáculo en caso de crecida, y gracias a su flexibilidad y capacidad de rebrote, servirían de protección a los taludes como ocurre en las riberas de los ríos. El proyecto sería factible hasta el Puente de Tetuán; de aquí hasta la desembocadura muros, con una lámina de agua depurada. Esta actuación, que necesitaría luego de vigilancia y cuidado, daría lugar a un corredor ecológico norte-sur, imbricado con otras zonas verdes adyacentes o proyectadas, dejando los márgenes libres para el tráfico privado o público.

Es evidente que nuestra idea no puede mostrar aquí más desarrollo por razones de espacio. Lo que se pretende es retomar un debate muy necesario para la Málaga del futuro. Una urbe cuya relación con su río no debería constituir un problema, sino una oportunidad. Y esa oportunidad no es otra que la conversión de un espacio degradado en otro visualmente ameno y pleno de vida. Ha llegado la hora de la reconciliación de Málaga con su Guadalmedina; de revertir la tradición de ser una ciudad contra el río, y de sustituirla por el más noble afán de recuperar un río para la ciudad.