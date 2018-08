La circulación en las ciudades modernas

La Guardia Civil ha interceptado una silla de ruedas motorizada en la autovía de Mijas. Numerosos conductores habían llamado para avisar de que constituía un peligro al circular a 10 kilómetros por hora. Pero los conductores no pueden usar el teléfono porque te quitan los puntos y constituyes un peligro. La Guardia Civil debería investigar cada llamada para comprobar si esa persona conducía un vehículo mientras telefoneaba pero no hay tantos agentes, a pesar de que Marlaska ha prometido aumentar la dotación en el Campo de Gibraltar. Para compensar el aumento de guardias, Marlaska ha destituido al coronel de la UCO Sánchez Corbí por pérdida de confianza. El coronel paralizó operaciones sin autorización superior, provocando un embudo, ha dado a entender Ana Botella, que no es Ana Botella la que está ahora en Marbella, sino otra, la secretaria de Estado de Seguridad. La Policía Local de Sevilla ha interceptado a uno de los integrantes de La Manada en una calle de Sevilla. Circulaba a mucho más de 10 kilómetros por hora con sus gafas nuevas. Es el más joven de La Manada, una monada, un niño grande, caprichoso. Cuando algo le gusta, lo toma. O lo coge, en la más latina de las acepciones. Se apellida Boza y besó a una muchacha de 18 en Pamplona y ahí empezó todo lo que ya sabemos. En Sevilla acudió a un centro comercial y vio unas gafas tela de guapas a 200 euracos. Las cogió y se las puso. Un vigilante de seguridad que lo conocía de haber tenido problemas con él en otras ocasiones lo miraba. La monada crió fama pero de dormir nada. Huyó con las gafas puestas. Cogió su coche legalmente pues ya había cumplido las dos sanciones por conducir borracho y no hacer caso al alto, pero salió por un carril por donde no se podía salir y atropelló a un vigilante que sin duda se ha ganado su salario.

¿Cuánto le pagarán al vigilante? Boza asegura que no lo atropelló, que el vigilante se puso delante. Boza es un prenda, como Prenda. Ha estado en la cárcel, donde participó en una reyerta, parece que una paliza a un árabe condenado por abusos sexuales. Los ves así en fotos y tienen cara de buenos. En una noche de fiesta quién no le daría un beso a Boza. Un beso de traidor. Un beso te lleva a una trampa de gente tan cariñosa que tras un ritual animal, el ritual de ellos, te roban el móvil, justo uno que es a quien llamarías si alguien te roba un móvil, pues es guardia civil. Debajo del asfalto no está la playa sino la selva. En Ciudad Jardín la Policía Local dio ayer el alto a una furgoneta que no se detuvo. Tras varios accidentes hubo que pararla a tiros. En las calles alegres un señor dio el alto a un taxi y el taxi no se paró. Ahora van a derribar el Astoria, que es un edificio muerto. Ojalá no le caiga encima al señor que se quedó sin taxi.