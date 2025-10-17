Ciencias para una revolución

Hace diez años, Marc Andreessen escribió: «El software se está comiendo el mundo». Fue una frase histórica, porque reflejaba la importancia de un cambio que ... marcó una época: la tecnología digital, desde los ordenadores y los teléfonos inteligentes hasta Internet y la inteligencia artificial, había transformado nuestra vida cotidiana y el funcionamiento de nuestras economías.

Este ciclo ha estado marcado por avances espectaculares, a menudo impulsados por empresas emergentes capaces de transformar sectores enteros en solo unos meses, gracias al poder de las herramientas digitales. Su rapidez de ejecución ha sido posible gracias a la proliferación de los datos y a la disponibilidad de infraestructuras informáticas, que han permitido a las empresas pasar del prototipo al producto en un tiempo récord, así como a la abundante financiación y a unas barreras de entrada relativamente bajas.

Sin embargo, se trata de un modelo finito. Estamos entrando en una nueva era de innovación, en la que los avances provendrán menos de los cambios en el uso que del progreso científico fundamental. En otras palabras: la innovación será más profunda y exigente.

Asistimos a un cambio de paradigma que está redefiniendo el modelo económicoEuropa puede ser la punta de lanza de la revolución tecnológica profunda

Las tecnologías emergentes más prometedoras (cuántica, fusión nuclear, biotecnología, nuevos materiales, interfaces cerebro-máquina...) están vinculadas al trabajo científico de muy alto nivel. Su desarrollo requiere ciclos largos, infraestructuras complejas, habilidades poco comunes y una financiación que pueda soportar varios años de incertidumbre antes de obtener los beneficios económicos esperados. Ya no se trata solo de agilidad, ingenio o diseño para el usuario: estamos ante un reto para la ciencia aplicada.

Esto no significa el fin de la tecnología digital. Al contrario, seguirá siendo una base esencial para diseñar, simular, industrializar y distribuir estas innovaciones. Pero la fuente de los avances se trasladará a la vanguardia del conocimiento científico.

No se trata de una sustitución, sino de una convergencia: la del 'software' y las ciencias físicas. Las herramientas digitales avanzadas, como la inteligencia artificial, ayudarán, por ejemplo, a producir nuevos materiales de forma más rápida y eficiente. A la inversa, los avances en las ciencias físicas aumentarán el potencial de las herramientas digitales, en particular de la IA.

Estamos asistiendo a un verdadero cambio de paradigma que está redefiniendo el mapa de competencias, modelos económicos y ecosistemas de innovación.

Europa conserva empresas que están en condiciones de triunfar en esta nueva era, con un ADN tecnológico y con la capacidad de gestionar plazos largos. También se beneficia de una notable red académica y una cultura científica muy arraigada, a pesar de la creciente falta de talento en ciertas áreas críticas.

Aún así, es necesario crear las condiciones para este éxito. Esto significa contar con un entorno normativo, fiscal y político estable y favorable, capaz de apoyar las inversiones a largo plazo. También implica mejorar los vínculos entre la investigación pública y las empresas privadas, y desarrollar una ambición europea cohesionada frente a las estrategias de poder desplegadas por determinados Estados.

El mundo no será menos digital mañana. Pero las grandes innovaciones provendrán cada vez más de empresas capaces de trabajar en estrecha colaboración con la investigación fundamental y de combinar las ciencias digitales y físicas.

¿Provendrán también cada vez más de Europa? Si se dota de los medios para aprovechar sus activos, el Viejo Continente, que se ha perdido en gran medida la revolución de las plataformas digitales de consumo, puede ser la punta de lanza de la revolución tecnológica profunda.