Jean-Claude Juncker, más muerto que de parranda, no estaba borracho, tenía un ataque de ciática. Vaya. El presidente de la Comisión Europea se tambaleaba la semana pasada entre mandatarios mundiales, mientras Melania Trump caminaba de la mano de su marido observando a esos seres inferiores. Tiesos o tambaleantes. No era la primera vez que veíamos una imagen semejante de Juncker. La portavoz de la Comisión aseguró que la ciática afecta a su capacidad de andar. No dejaban de preguntarle si estaba borracho. El periodista Seymour Hersh, que acaba de publicar sus memorias, cuenta que en 1974, con el presidente ya dimitido, se enteró de que Pat Nixon había sido ingresada en Urgencias por una paliza de su marido. Y averiguó que había pasado más veces. Pero no lo publicó. Pensó que lo privado no había afectado la conducta pública de Nixon. Hoy interesaría eso mucho más que el Watergate. Igual que si Juncker se ha bebido a la vieja Escocia.