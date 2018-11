Asumido que está feo contar chistes sobre mujeres, homosexuales, enanos, negros, gitanos o ministras (asumido y despreciado), ahora quizá tendremos que olvidarnos de los chistes de romanos. De números romanos. No porque sean ofensivos sino porque no se iban a entender. Leo en 'ABC' que en unas jornadas del Ministerio de Cultura sobre lectura fácil en los museos que tuvieron lugar en 2016 se instó, entre cosas sensatas, a terminar con los números romanos porque no los comprende todo el mundo. Amárrame los pavos. En 2016 podía ser un atrevimiento propio de los daños producidos por la Logse, pero ahora podría salir adelante. Se dirá palito-palito sin pizca de ironía. Adelante chiste: «¿Cómo se llamaba aquella serie de unos extraterrestres que comían ratones y eran lagartos?». «V». «Por el culo te la hinco». Lo mismo llegará un día en que los que lo cuenten y se rían pertenecerán a una élite de sabios conocedores de un lenguaje secreto.