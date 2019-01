Ciudadanos da la impresión de decidir cada día qué opina. O de tener la memoria de Drew Barrymore en '50 primeras citas'. Ahora está sacando el insecticida contra Vox por la Ley de Violencia de Género. Como no hay matices que valgan, hay quien sostiene que Vox está a favor de la violencia contra las mujeres. O en contra de que haya una ley que las proteja. Así están en Andalucía. Yo así no te ajunto. Y no es eso. Que en C's digan claramente qué no les parece bien de la ley ahora que les recuerdan declaraciones anteriores. Sobre todo cuando la Ley contra la Violencia de Género andaluza tiene todavía más mamandurrias que la nacional. En el Preámbulo de la Ley Integral de Violencia de Género se recoge que las mujeres son sujetos pasivos del delito por el hecho de ser mujeres. Eso va contra el art. 14 de la Constitución, pero ya se resolvió la constitucionalidad seis contra cinco. Pasemos página. Otra cosa son los chiringuitos de alrededor.