China escenifica su liderazgo

La paradoja es que son las autocracias las que reclaman un orden multilateral, al tiempo que piden más peso decisorio en ellas

Eduardo Mozo

Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00

Tras la Segunda Guerra Mundial se crea un nuevo orden internacional, encabezado por la ONU y sus agencias: FMI, FAO, UNESCO, OIT y OMS, entre ... otras. Después vienen cuarenta años de guerra fría entre americanos y rusos, que solo deja fuera a algunos países no alineados, germen de los BRICS. Ni siquiera China, entonces en horas bajas, cuenta para nada. La caída de la URSS en 1991 permite un par de décadas de exclusivo liderazgo occidental. Pero años antes, China ya había despertado, apostando por un capitalismo de estado que, primero, le sacaba de la pobreza y después, tras su ingreso en la OMC en 2001, le convertía en la fábrica del mundo y en potencia económica. Un voraz Occidente, que sólo veía a China como una oportunidad de mercado, le regalaba todo su saber hacer, sin exigirle cumplir las obligaciones de la Organización Mundial de Comercio.

