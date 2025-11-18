Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Chile prepara un vuelco

La segunda vuelta de las presidenciales puede sentar en La Moneda al populismo ultraderechista que impulsa la Casa Blanca de Trump

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El triunfo de Jeannette Jara en la primera vuelta de las presidenciales en Chile no solo es amargo para el progresismo que gobernó los últimos ... tres años con Gabriel Boric, sino que puede volverse irrelevante en unas semanas. La candidata comunista y el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, se medirán de nuevo en la ronda definitiva el 14 de diciembre. La mínima ventaja de Jara el domingo, sus escasas opciones de alianzas y la previsible concentración del voto conservador pueden llevar a Kast al Palacio de La Moneda. Sería el primer ultraderechista en llegar a la presidencia por votación popular.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El calvario de una joven de 19 años a la que su exnovio empujó por la ventana en Málaga
  2. 2 Colisión frontal entre una ambulancia y un coche en Cuevas del Becerro: hay once heridos, uno de ellos grave
  3. 3

    Así será la nueva salida de Alhaurín de la Torre hacia la autovía A-7
  4. 4 Una masa de aire ártico dejará un tiempo invernal esta semana: así afectará a Málaga
  5. 5

    Temor en los ayuntamientos de Málaga al coste político de la nueva tasa de basura
  6. 6 Investigan una oleada de robos en viviendas rurales de Torrox armados con cuchillos y pasamontañas
  7. 7 Detienen a un antiguo educador de un centro de menores de Málaga por agresiones sexuales a tres niños
  8. 8 Aemet mantiene el aviso por «chubascos fuertes» hoy en Andalucía: tres provincias afectadas
  9. 9 La kamikaze que provocó un grave accidente en Mijas quintuplicaba la tasa de alcohol
  10. 10 Las novedades de la Torre del Puerto de Málaga: orientación, materiales e integración del dique de Levante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Chile prepara un vuelco