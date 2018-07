Censo irreal de afiliados del PP

Ante la bajísima participación en las votaciones del PP, sólo el 7,6%, del casi un millón afiliados del que siempre han presumido tener, se saca la lógica conclusión que este censo era irreal e inflado. Porque sólo 66.700 afiliados estaban inscritos con derecho a votar y, además, son menos que el número de cargos públicos que posee el PP a nivel nacional en todas las escalas de gobierno nacional, regional, local y de la administración del estado. Item mas, no todos los inscritos han ejercitado su derecho al voto ( el 82 %) de lo que es fácil deducir que el desánimo ha invadido las filas de los conservadores trás la pérdida del poder cuando ya no acuden a votar. Como consecuencia va a suceder que quién resulte elegido solo lo sea tan solo por el 4% de la militancia. No puede presumir el PP de unas primarias ejemplares a tenor de tan exigua participación que además resta legitimidad y autoridad a quién resulte elegido. Ya se oyen voces que dicen que esa cifra irreal e inflada puede formar parte de la táctica procesal para hacer pasar dinero negro de la corrupción como si fuera procedente de la cuotas de afiliados. Un millón de afiliados a 10 euros de media anual pueden justificar 10 millones de euros de las mordidas. Nada desdeñable este posible proceder. Contrastan estas primarias con las que vivió el PSOE en el debate entre Susana Díaz y Pedro Sánchez donde hubo una participación de 150.000 militantes, el 82 %, que no es muy alejada de la participación en las de Podemos de la que se deduce el mayor compromiso de la militancia de izquierdas en el devenir y futuro del partido frente a un PP abatido y alejado de sus deberes como afiliados comprometidos. Poca confianza puede depositar el ciudadano en el partido que ha gobernado España si sus propios militantes abandonan el barco ante la primera oportunidad que les ofrecen las primarias de elegir a sus cargos por votación directa. Dará como resultado un partido débil y fracturado con un arduo trabajo para afrontar su regeneración.