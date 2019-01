Dejando aparte el flete de autocares por el PSOE o la mayoría de manifestantes uniformadas, lo importante de todo ese mujerío en las puertas del Parlamento Andaluz es lo que canta María del Mar Bonet: «Que volen aquesta gent?» (¿qué quiere esta gente?). «Ni un paso atrás en igualdad y diversidad. Nuestros derechos no se negocian», era el lema. También había carteles exóticos: «Saquen sus doctrinas de nuestras vaginas». A mí no me cabe una doctrina. Mucho menos varias. Por mucho ruido de cencerro que haga Vox, ese partido no está en el Gobierno andaluz. ¿Y de dónde se sacan lo de los pasos atrás en igualdad o derechos? ¿De 'El cuento de la criada'? Se tratará de protestar al árbitro como los futbolistas antes del VAR. Para presionar. A ver lo que pitas ahora. La cursi de Teresa Rodríguez dijo que no iba a votar al Gobierno «de las corbatas grandes sobre corazones pequeños». Manifestémonos. Doctrinas en las vaginas, pase. ¿Pero esto?