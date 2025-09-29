La carretera también escribe
El accidente de las palabras
VIOLETA NIEBLA
Lunes, 29 de septiembre 2025, 02:00
Volvíamos de Madrid en caravana, Cristian y yo, después de pasar allí menos de veinticuatro horas. La vuelta tenía algo de penitencia: cansancio acumulado, kilómetros ... por delante y la sensación de que el viaje había sido tan intenso como fugaz. Para distraerme, subí una storie a Instagram. Mi coche estaba detenido en la autovía, el tráfico parado. En el carril contrario apareció el morro de un camión amarillo, avanzando lentamente, casi como si la carretera entera se hubiera convertido en una pantalla de cine. Poco a poco fueron apareciendo letras mayúsculas: D, I, S, C.
En ese momento, mi coche arrancó. Hubo un cambio de ritmo. Las siguientes letras, O, R, D, I, A, se desplazaban al compás de la primera de mi Caddy. La palabra completa quedó suspendida un par de segundos en un tono burdeos sobre amarillo: DISCORDIA. Detrás apareció un camión de morro rojo y corté el vídeo. La música que sonaba de fondo era Tramuntana de Guitarricadelafuente: «¿No es divertido? Te has jugado la piel / Por una vida insólita / Hoy me dejo llevar...».
La canción de fondo completaba el montaje editándose en directo. La autovía se volvió videoclip con una armonía extraña: el camión amarillo dictando la coreografía y la música rematando la escena.
La discordia apareció así, en mayúsculas y sobre ruedas, como un mensaje publicitario dirigido solo a mí. No lo busqué, pero me interceptó en la carretera. Sentí que la palabra se había presentado como un presagio. Como quien presencia un accidente o sus restos en la carretera.
Pienso que la discordia se debe escribir así: a cámara lenta. Viene del latín discordia, formada por dis (separación, negación) y cor, cordis (corazón). Literalmente: corazones que no laten juntos. Pero tal vez ahí reside su potencia: la fricción entre dos ritmos distintos es lo que crea movimiento, tensión, hasta música. Si todo latiera al unísono, no habría relato ni viaje posible.
Primero es una letra, un indicio. Un malentendido pequeño, un gesto fuera de lugar, un desacuerdo que se acumula. Cuando quieres darte cuenta, la palabra entera está ahí, enorme, atravesando tu carril.
También pienso en la discordia como motor incluso la escritura —este mismo texto— se construye en discordia: entre lo que quiero decir y lo que finalmente digo, entre lo que se borra y lo que se queda. Me pregunto si acaso la discordia no es otra forma de movimiento, una especie de empuje invisible.
