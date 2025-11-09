Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Carrera fulgurante

Ahmed al-Shara, de dirigir un grupo terrorista a ser aceptado como presidente de Siria

Javier Fernández Arribas

Javier Fernández Arribas

Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00

El caso del actual presidente de Siria, Ahmed al-Shara, es digno de análisis en todas las cancillerías y escuelas diplomáticas del mundo. En pocos ... años ha pasado de dirigir un grupo terrorista a ser aceptado y reconocido como presidente de un país tan peculiar y estratégico como Siria, tras más de diez años de sufrir varias guerras al mismo tiempo y de lograr la huida del dictador Bachar al-Assad y su entorno tras la pérdida de influencia de Rusia. La iniciativa de Arabia Saudí de incluir a Al-Shara entre los invitados a reunirse con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante su visita hace seis meses a Riad, significó una apuesta clara saudí por un cambio radical en la posición siria en el escenario regional. Durante la celebración de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el presidente sirio tuvo oportunidades de reuniones, entrevistas y fotos con otros dirigentes internacionales, a pesar de los muchos recelos que causa un personaje que en muy poco tiempo se ha transformado junto con muchos de sus antiguos militantes en la organización terrorista. Además, la desconfianza creció durante algunas semanas donde la minoría alauí en Siria sufrió una dura represión por parte de las nuevas fuerzas armadas sirias.

