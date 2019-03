Recuerdo la única vez que, de vuelta al coche, encontré ese aviso siniestro que deja la grúa en forma de pegatina triangular. Había aprendido a conducir poco antes y llegaba tarde a uno de mis primeros trabajos, en pleno centro. Aparqué en El Ejido, barrio sin ley, con la mala suerte de que era viernes y mi viejo Peugeot impedía el paso de uno de los camiones que debía descargar el decorado para una función en el Teatro Cánovas, según me contó un testigo que añadió, para agravar mi disimulado estado de nervios habitual, que se lo habían llevado «arrastrando». La broma me costó más de cien euros y cara de imbécil durante varias horas. Nunca, con las pequeñas excepciones que esconden todas las afirmaciones contundentes, he vuelto a aparcar en zona prohibida.

Me pregunto qué transformación, qué revolución interior sobreviene en el ejercicio de la política para que algunos representantes se crean inmunes a las reglas que gobiernan al resto de los mortales. En algún momento, cegada por quién sabe qué fogonazo de poder mal entendido, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Torremolinos, Aída Blanes, creyó que podía sacar su coche del depósito municipal sin pagar la tasa de la grúa ni la multa. Sólo lo hizo al día siguiente, después de hablar con el jefe de la Policía Local, porque a los ediles endiosados no les bastan las directrices de un agente raso. En este falso olimpo, de donde las caídas resultarán brutales, la altivez solo permite establecer diálogos entre iguales. El caso retrata como pocos la soberbia que inocula el puesto, antigua como el sabio refrán que destapa sus costuras: «Si quieres conocer a Fulanito, dale un carguito».

A menudo denuncian estos hechos precisamente quienes más tienen que callar. Ha ocurrido con Ramón del Cid, a quien Margarita del Cid ha lanzado al barro contra Blanes, consciente de que, en Torremolinos, una acusación del PP por utilizar recursos públicos con fines personales o partidistas termina volviendo como un 'boomerang' envenenado, tan alta es la factura que adeudan del pasado. Y así ha sido. Una ha salido ilesa a costa de que otro se pegase un tiro en el pie, asegurando sin pruebas que Blanes condujo bajo los efectos del alcohol y que la Policía lo permitió. Del Cid, concejal desde 1988, lo más parecido que hay en la provincia a un cargo vitalicio, ejerció durante años como principal cómplice de su ahora enemigo Pedro Fernández Montes, confundiendo hasta el delirio institución y partido, incluso casa. Blanes y Del Cid ya tardan en dimitir.