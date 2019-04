Caperucita y los bobos

Hay cosas que parecen hechas para provocar artículos. Según una escuela pública de Barcelona, 'Caperucita roja' es tóxica por reproducir patrones sexistas. Dejando aparte que esta escabechina de libros es tan ridícula como la de Cohn y Schine en 1953 en Europa purgando textos comunistas por centros estadounidenses (se lo pareció hasta 'Moby Dick'), Caperucita no es sexista. Es una niña a la que su madre manda a ver a su abuela enferma (¿han visto como tratan algunos a los viejos?). La madre le dice que no se entretenga en el bosque. Ella habla con el lobo y le da información. Se adelanta y se come a la abuela y a Caperucita. El cazador las saca de la barriga del depredador y se la llena de piedras. Todo acaba bien y el lobo en el fondo del río (su prisión permanente). ¿Han oído a la víctima viva de El Chicle? Caperucita enseña la importancia de la obediencia y la prudencia. O sea, que eso está mal y decir palabros como concejala, bien.