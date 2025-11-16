El cante jondo se queda sin maestro

Estos Horizontes Cercanos, aún hundidos en la pena por la pérdida no sólo de un lector habitual, sino de un gran amigo, propone a todos ... ustedes que estas Navidades busquen en las aplicaciones musicales un villancico flamenco que es una maravilla. Se trata de 'El Niño Dios', con Fosforito al cante y Paco de Lucía, otro genio, a la guitarra. Será el mejor homenaje para Antonio Fernández Díaz, malagueño de Puente Genil que llegó a nuestra ciudad para cantar en 'Las Terrazas' en Ciudad Jardín y en ese popular a la vez que extraño establecimiento, muy conocido en la época, regentado por la famosa 'Anita la Canosa'.

Tenía apenas 14 años cuando apareció por esta tierra con el nombre artístico de 'El niño de Genil', era 1946, y poco tiempo después ya se estableció definitivamente en Málaga, cuando ya empezaba ser conocido por su nombre artístico, historia pura del flamenco: 'Fosforito'. ¿Y por qué ese nombre?Contaba en 'La sal de la Tierra', en su última entrevista, que su padre también era cantaor y alguien lo bautizó como 'Fosforito', nombre artístico que fue anteriormente el de Francisco Lema, un cantaor nacido en Cádiz en 1870, y al que Paco 'El Gandul' lo bautizó artísticamente así porque «era delgado y alto como un fósforo, tanto que encendía los cigarros con la lumbre de las farolas».

Sin un motivo específico, posiblemente porque cataba sus mismos palos, a su padre comenzaron a llamarlo también 'Fosforito', y a Antoñito, sus vecinos le llamaban 'el niño de Fosforito', pero seguía cantando como 'El Niño de Genil', hasta que en Córdoba arrasó con todos los premios habidos y por haber en el concurso nacional de flamenco, y un periodista, que escuchó cómo un vecino de su pueblo le gritó '¡olé Fosforito, qué grande eres!, tituló al día siguiente en 'El Español' «Fosforito, o César o nada». Y desde ahí ya fue siempre Fosforito. Lejos de los escenarios, a sus 93 años, mantenía su estilo de vida y su garbo por su calle Mármoles. Compraba los viernes lotería en la administración de Alberto, y ciegos en la esquina de Armengual de la Mota.

Con una memoria prodigiosa, recitaba no sólo poemas de grandes andaluces, sino incluso párrafos íntegros de conferencias, como la de un joven de 24 años entonces llamado Federico García Lorca, concretamente de la titulada 'El cante jondo primitivo andaluz' que terminaba diciendo «vean señores el acierto que tuvo el pueblo andaluz en llamarlo así (cante jondo)... porque es el resultado de las emociones del primer llanto y del primer beso», a lo que Fosforito siempre remachaba «y yo añadiría, de la pena y el desamparo». Humilde, cuando se le hablaba de premios reconocía que era una gran emoción para él recibirlos, pero el que le llegó a lo más hondo fue cuando recibió el título de 'Profesor honorario del Claustro de Profesores de la Universidad de Alcalá de Henares' o cuando la Universidad de Córdoba lo hizo Honoris Causa (a la de Málaga y a las de Sevilla se les 'escapó'...) «porque nunca pisé un aula...». Fosforito ha muerto. Su despedida en el Salón de Espejos del Ayuntamiento fue una gran manifestación de duelo.

Ampliar Andrés García, Carlos Pérez Ariza y Jesús Pérez Lanzac. Sur

Se nos ha ido un gran malagueño adoptivo, amante también de Alhaurín de la Torre (es historia de la Torre del Cante) y de su Puente Genil natal. Nos quedamos sin la última 'Llave de oro del flamenco', título que luchó por dividir en tres: «No es normal que sólo haya una 'Llave de oro' del flamenco; tendría que haber una para el toque (guitarra), otra para el baile y otra para el cante, a ver si me hacen caso, que así lo dije hace años a la Junta de Andalucía, y tampoco es normal que se espere a que se muera quien la tenga para dársela a otro». Ha muerto Fosforito, pero no se ha ido, nunca se irá. Ahí queda su maravillosa fonoteca, aunque a él no le gustaba escucharse («nunca tuve tocadiscos»), pero «no me canso de escuchar a los demás porque me apasiona el cante».

Destacan muchísimas de sus grabaciones, pero especialmente la antología del flamenco grabada con Paco de Lucía, de la que se han hecho tesis doctorales en distintas universidades españolas y de fuera de nuestro país. En sus última cita con estos Horizontes dejó frases de las que no se olvidan: «El flamenco está falto de afecto», «el duende está en la sensibilidad», «un cantaor amante de la esencia jonda de los cantes flamencos, que lo lleva en su sangre, se emociona al cantar» o la que la elevamos a la cima de lo mítico: «Cantar flamenco no es cantar jondo; el flamenco es una serie de cantes, lo jondo es un modo de cantar. Flamenco es lo que se canta, jondo es cómo se canta», o «cuando no se está bien nada más que cantan los que saben, ya lo dijo Pepe Pinto». Se nos ha ido el último gran erudito del flamenco. Esta sección echará de menos a quien tanta gloria dio al flamenco y tan bien paseó a «mi Málaga».

Hace unos días, en el Ateneo, tuvo lugar la presentación de la tercera edición de la novela del periodista residente en Málaga Carlos Pérez Ariza sobre Andrés de Urdaneta, cosmógrafo y capitán español que en 1565 inauguró el 'tornaviaje', una ruta que transformó los lazos entre Asia, América y Europa.

Durante la presentación, Pérez Ariza, junto a Andrés García Baena (Editorial Algorfa) y al vicepresidente del Club Liberal 1812, Jesús Pérez Lanzac, abordó el significado de la figura de este insigne marino, una figura desconocida pese a su importancia.

El libro de Pérez Ariza constituye una reconstrucción histórica y narrativa del personaje clave que fue Andrés de Urdaneta, fraile agustino, cosmógrafo y navegante vasco del siglo XVI. El autor aborda a Urdaneta no solo como el artífice del 'Tornaviaje', la ruta que permitió regresar desde Filipinas a México atravesando el Pacífico Norte, sino como un humanista formado en el cruce entre ciencia, fe y experiencia marítima, a la vez que explica cómo un religioso, tras años de cautiverio, estudio y reflexión, se convirtió en un referente de la cosmografía aplicada. El núcleo narrativo del libro es la gestación del Tornaviaje, un desafío técnico y científico que exigió comprender corrientes, vientos dominantes y latitudes favorables, así como asumir riesgos de navegación extrema. Pérez Ariza detalla cómo Urdaneta, a bordo del galeón San Pedro, logró identificar la ruta que ascendía hacia los vientos del Kuroshio antes de descender hacia la costa americana: una hazaña que cambiaría la historia económica del Pacífico. El libro, que ha tenido un gran éxito, va a servir de base para una película cuyo guión está escribiendo el autor.

Ampliar Hermanos Ortigosa. SUR

El dúo malagueño Ortigosa celebra una década de éxitos con la reedición de su emblemático villancico 'Esto es la Navidad', una canción que marcó el inicio de su andadura en los escenarios navideños. Diez años después de su lanzamiento, los Hermanos Ortigosa reviven este tema convertido en un himno de su repertorio. Con un sonido renovado y una interpretación más madura, la canción nos recuerda los valores esenciales de estas fechas: familia, amistad, esperanza e ilusión compartida, y será uno de los atractivos de su gira conmemorativa de estos 10 años, que bajo el título 'Una fiesta por Navidad' va a recorrer los escenarios de toda Andalucía. La Navidad es música.

Nos vamos. No se olviden del villancico (ni) de Fosforito. Sean felices. Los buenos se van mucho antes que los que no lo son. No hay un motivo, pero es así...