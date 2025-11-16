Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fosforito, el día de su homenaje como Hijo Adoptivo y medalla de oro de la Ciudad de Málaga. SUR
Horizontes cercanos

El cante jondo se queda sin maestro

Fosforito era un genio del flamenco con una cultura natural increíble y una memoria prodigiosa. Multitudinaria y emocionada despedida al gran artista de Puente Genil que eligió a 'su' Málaga para vivir. «El flamenco está falto de afecto», decía. Urdaneta, el héroe marítimo desconocido y rescatado por Carlos Pérez Ariza. Los 10 años en la música de los Hermanos Ortigosa

Pedro Luis Gómez

Pedro Luis Gómez

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:01

Comenta

Estos Horizontes Cercanos, aún hundidos en la pena por la pérdida no sólo de un lector habitual, sino de un gran amigo, propone a todos ... ustedes que estas Navidades busquen en las aplicaciones musicales un villancico flamenco que es una maravilla. Se trata de 'El Niño Dios', con Fosforito al cante y Paco de Lucía, otro genio, a la guitarra. Será el mejor homenaje para Antonio Fernández Díaz, malagueño de Puente Genil que llegó a nuestra ciudad para cantar en 'Las Terrazas' en Ciudad Jardín y en ese popular a la vez que extraño establecimiento, muy conocido en la época, regentado por la famosa 'Anita la Canosa'.

