Cantar de mío Sanchismo

La corrupción es la querencia del mal político. El poder engendra el hastío, padre de los vicios y pecados sonrientes. Males transformados en dones de ... la vida que acaban teniendo un fúnebre sabor a tiempo perdido. Pedro Sánchez con toda su muerte política a cuestas.

El pasado miércoles, las cañas de la mayoría parlamentaria que sustenta al cadáver exquisito del presidente del Gobierno, no se tornaron en lanzas como habían anunciado en días previos. Yolanda Díaz, asumió el papel de doña Jimena, y subió a los lomos del atril del hemiciclo del Congreso de los Diputados, a un Pedro Sánchez de cuerpo presente político, para que ganara su última batalla como lo hizo el Cid Campeador en Valencia. A gritos le pidió que cabalgara por el bien de sus propias haciendas, en vista de que la honra ya los ha abandonado. No quiere hacer de viuda putativa del presidente porque eso sólo la llevaría al destierro del poder. «Yo sé que usted es honrado», le espetó. Como si a los españoles le importara a esta hora lo que ella sabe o cree saber. Del salón en el ángulo oscuro lo despidió con un sonoro y falso: «No voy a permitir que esta luz se apague». Ese mismo día, Gabriel Rufián blanqueó el sepulcro político de Pedro Sánchez. A menos PSOE más ERC. Mañana lunes, cobrará por adelantado la parte de su herencia comprometida en forma de cupo catalán. La ruptura de la caja común fue la promesa que firmaron los socialistas para que ERC hiciera presidente de la Generalidad a Salvador Illa. En la misma línea de tiralevitas, El PNV urgió a Sánchez a «arreglar su gotera» porque la confianza está «en la UCI» y «no puede seguir dos años en agonía». Un pellizco de monja mientras exige el urgente traspaso de la Seguridad Social al País Vasco por lo que pueda pasar después del verano. Un coro falso e interesado de plañideras que ya no engañan a nadie y que componen el nuevo 'Cantar mío del Sanchismo'.

Agosto atrancará la puerta de los juzgados y la UCO, e impondrá la paz de los cementerios en la política española. Núñez Feijóo velará sus armas, mientras saca a pasear las hazañas de Sabiniano Gómez para que ocupen los días de calor y olvido. Su hija y su yerno se marchan a descansar a Quintos de Mora donde no se conoce que haya sauna alguna, antes de partir a la Mareta y cerrar España.

Es el tiempo de retratar a todos los que obligan a Pedro Sánchez a seguir montado a la grupa del caballo del poder, recordándoles la sentencia: «¡Dios, qué buen vasallo, si tuviese buen señor!».