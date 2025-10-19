El cáncer de máma no es otro rifirrafe más

Desde que te dan cita para una mamografía se cuela una preocupación nueva en tu cabeza. Si además te hacen una ecografía no puedes evitar ... escrutar la cara del radiólogo, como si en el más mínimo gesto —un ceño fruncido, una ceja levantada— estuviera la respuesta a todas tus dudas. Aunque imagino que ellos ya dominan lo de poner cara de póker para terminar la prueba antes de que lances la inevitable pregunta. Por suerte, a veces llegan las palabras mágicas: 'Está todo bien'.

No quiero ni imaginar lo que habrán sentido las mujeres que en los últimos años se hicieron una mamografía creyendo que todo estaba correcto porque nadie las llamó después y ahora descubren que puede que no sea así. La incertidumbre no ha sido sólo para las que tenían un resultado no concluyente sino para todas, porque es una lotería que le puede tocar a cualquiera.

En la toma de posesión de Antonio Sanz Juanma Moreno admitió: «No hemos conseguido reconstruir la sanidad como queríamos hacerlo». Un giro notable respecto a su discurso anterior, más triunfalista, que venía a decir: Aún queda por hacer, pero invertimos más que nunca. Bienvenido a la realidad.

El primer paso para solucionar un problema es reconocerlo, aunque sea al final de la segunda legislatura y porque ha estallado en los medios. Lo siguiente es actuar. Me preocupa que cuando se pregunta a algún dirigente del PP sobre el cribado responda con la crisis de las pulseras de víctimas de violencia de género. Y que Pedro Sánchez conteste con el cribado andaluz cuando le hablan de los Presupuestos Generales. Ese cruce de reproches no cura a nadie.

Juanma Moreno y Antonio Sanz se han reunido con directivos del SAS que ellos mismos nombraron que les han expuesto lo que necesitan (no sé de dónde les llegaba la información hasta ahora): que se hagan contratos en condiciones (no solo económicas, sino de estabilidad para retener a los MIR formados en Andalucía y que no haya quienes trabajen días sueltos); mejor tecnología, porque el sistema informático Diraya de historia clínica era puntero cuando se estrenó, pero se ha quedado obsoleto, y que más que nuevos edificios e infraestructuras hace falta que funcionen bien los que ya existen, y otras cuestiones como una plataforma andaluza única de compras o que los quirófanos funcionan por la tarde.

La receta la tienen. Ahora solo hace falta transparencia (que aún no sabemos cuántas afectadas hay y a cuántas han avisado), y que recuerden que no hablamos de política, sino de vidas.