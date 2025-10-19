Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vienen Curvas

El cáncer de máma no es otro rifirrafe más

Ana Barreales

Ana Barreales

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:26

Comenta

Desde que te dan cita para una mamografía se cuela una preocupación nueva en tu cabeza. Si además te hacen una ecografía no puedes evitar ... escrutar la cara del radiólogo, como si en el más mínimo gesto —un ceño fruncido, una ceja levantada— estuviera la respuesta a todas tus dudas. Aunque imagino que ellos ya dominan lo de poner cara de póker para terminar la prueba antes de que lances la inevitable pregunta. Por suerte, a veces llegan las palabras mágicas: 'Está todo bien'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los policías que salvaron a un hombre que saltó al vacío en Vélez: «Lo hemos sujetado como si fuera la última cosa en la Tierra»
  2. 2 Antonio Banderas tras la boda de su hija: «Ha habido lagrimillas, pero de felicidad»
  3. 3

    Trump y Maduro concentran tropas en el Caribe y se preparan para la guerra
  4. 4 La hija de Antonio Banderas se casa hoy en un hotel de lujo de Valladolid
  5. 5 Cambios de tráfico desde esta semana en el entorno de Martínez Maldonado por las obras del metro de Málaga
  6. 6

    El mirador de la Camorra: el lugar de Alameda desde donde se pueden ver hasta cinco provincias
  7. 7

    El Unicaja y el Barça, cada vez más cerca
  8. 8 Colectivos de discapacidad: «Es inadmisible que las escaleras del Cercanías en el aeropuerto de Málaga lleven meses averiadas»
  9. 9

    Mónica Naranjo: «Tengo recuerdos especiales de mi niñez en Málaga»
  10. 10

    Un Juan Cruz estelar, ante su primer cruce con el Málaga de sus amores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El cáncer de máma no es otro rifirrafe más