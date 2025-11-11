Campeones del mundo

Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

En un mundo dominado por la crueldad y la indiferencia, ser amable es un acto de valentía que impacta profundamente en nuestra biología

ALFONSO PALACIOS. INGENIERO INDUSTRIAL

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00

Hoy me he cruzado con un compañero con quien rara vez coincido. No hace mucho, el infortunio lo enfrentó a algo que nadie debería vivir. ... Su mirada serena, cargada de afecto, y su sonrisa cálida, nacida del aprecio, me ha estremecido. Debe estar desbaratado. Cuando te ocurre algo así, nada vuelve a estar en su sitio, nada. Y, sin embargo, la ternura, que uno imaginaría escondida en lo más hondo de su ser, asoma luminosa en un sencillo «hola» al pasar.

