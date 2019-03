Campaña en mi Paseo

Como en aquel cuento de Chéjov vuelvo a pensar en el Paseo Marítimo y en la señora del perrito. Concretamente en el mío, el de Pedregalejo. Un domingo soleado. Es nuestro Paseo de los Ingleses, nuestra 'corniche'; allí hay escritores, actores, políticos y hasta a Monica Bellucci se ha visto. Es un paseo corto que se ha tuneado: unos dicen que mucho, otros dicen que menos y así les vaya la película.

Pero Pedregalejo tiene también sus quioscos que evitan el viento, su plástico que evita el mismo viento. Su pareja de locales que nos cortan la juerga a las 02.00, y esos runners que van a hacer running por tomar el sol del esnobismo y no divorciarse ahora que hay hijos por medio. O sea, todo un micromundo.

En ese paseo ahora se va a vivir abril electoral con una intensidad inusitada. Marta Espartero, flamante accesit del Ateneo de Periodismo que ha ganado nuestro A.J. López, estará ojo avizor por ver si Pablo Montesinos se deja caer por allí. A Montesinos se le adivina a lo lejos, las gafas de sol, la disciplina del peinado de niño aplicado en los estudios en los Jesuitas, algo de tipo normal con tarde al sol y en Pedrega: como yo mismo.

Nunca he hablado de Pablo Montesinos, pero hay una anécdota simpática, pues que las listas y los candidatos son anécdota, tarima, alma y círculos. Recuerdo que nos habían llevado a un debate sobre Sánchez -en su reaparición- al programa de Nieves Herrero. Recuerdo que una psicóloga experta en gestualidad iba explicando traumas y virtudes de aquel Pedro Sánchez de Dos Hermanas. Yo me andaba descojonando de tirios y troyanos, como siempre que me llevan a una tertulia. La cosa fue que producción nos puso un coche de vuelta de los estudios al centro de Madrid e íbamos hablando.

Él sabía que yo lo conocía y yo que él me conocía de vista: el mundillo es así. Sin embargo ibamos hablando de Málaga con un acento como de Valladolid, y el chófer rumano dijo algo del Paraíso, nos miramos, y ya empezamos a ponderar las virtudes de la ciudad. Y con nuestro acento de Málaga Este, que mola.

Después hemos coincidido en congresos y saraos en esta España que Fernando Sánchez-Dragó quiere vertebrar desde su sofá y con Abascal. La cosa es que llegan las elecciones, y en el Paseo de mi barrio las conversaciones van y vienen.

Más verdad hay en cualquier conversación en Pedrega de veinteañeros que votan por segunda vez -creo-, que en cualquier CIS de Tezanos. La cosa es que veo que España se empieza a jugar en mis cuatro esquinas cotidianas.

De entrada, Casado, Arrimadas, Rivera, Arrimadas o Arrimadas (sic) han visto ya ese graffiti que hay frente al Balne: «Fuiste y serás mi más bonita casualidad».

Igual el 28-A hay algo de eso. De bonita casualidad. Las encuestas hace tiempo que han perdido ya toda la poesía y toda la magia.