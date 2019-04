EL TAM TAM DE LA CAMPAÑA

El de abril será un mes sin debates en el Parlamento entre los principales líderes. Esto quita foco sobre todo a los de la oposición, ya que el bipartito PP-Cs tendrá el de la institución de la Junta con medidas que aprobar cada martes. Una fórmula ya practicada por el PSOE en el Gobierno de la nación. Es lo que tiene el tam tam de las elecciones. En realidad en Andalucía vuelve a vivirse una campaña bipolar como la de 2016, con la Junta de un color y el Gobierno de otro. Solo se intercambian los actores, pero el sentido de los mensajes es el mismo: Machacar al adversario a través de las instituciones o utilizar estas para hacer campaña de sus programas.

Un ejemplo son los decretos leyes como fórmula para sacar adelante medidas cuyo principal objetivo es ganarse la voluntad popular. El bipartito de la Junta copia al del Gobierno de Sánchez y hará uso de un decreto ley para aprobar la bonificación casi al completo del impuesto de sucesiones y donaciones este próximo martes. En Madrid es el PP el que pone pegas a los decretos del PSOE y en Andalucía es el PP el que los lleva al Consejo de Gobierno. Con algunos matices. En la política nacional, el PSOE ha tenido que retratarse con los nacionalistas para sacar las medidas sociales en la Diputación Permanente del Congreso. En Andalucía no habrá Pleno del Parlamento hasta después de las generales, por lo que PP y Cs no tendrán que retratarse con Vox para sacar adelante el decreto del impuesto de sucesiones.

Pese al juego parlamentario de pasar la pelota hasta final del partido de las generales, el Gobierno sigue engrasando su maquinaria y pronto comenzarán a salir iniciativas novedosas. Moreno ya avanzó algunas esta semana como el silencio administrativo en licencias urbanísticas y cambios en leyes para eliminar trabas administrativas. Todo con el objetivo de aprovechar el viento de cola de la recuperación económica y atraer inversiones. Juanma Moreno repite como un mantra en todo foro que asiste: «Vengan, inviertan aquí, que les damos facilidades, que este es el momento». Lo hizo en el de turismo de esta semana en Sevilla. Aunque la estrella Obama eclipsó la cumbre, las estrellas que importan son las de las empresas hoteleras que buscan hacer negocio. Y ahí Moreno no perdió puntada.

El tam tam de las elecciones seguirá dando cuerda al Gobierno para tirar de la alfombra de la herencia socialista. Esta semana pasada se han conocido cifras escandalosas sobre los más de 700 millones de euros que ha pagado o pagará la Junta por sentencias judiciales en su contra; u otros 700 millones de políticas de empleo sin ejecutar del pasado ejercicio. También llamó la atención la cifra de casi 28.000 personas fallecidas en espera de la ayuda de la dependencia.

La reacción del PSOE andaluz a la defensiva deja evidencia de que todavía no sabe hacer oposición. Mario Jiménez pidió incluso explicaciones a Juan Marín por ese lenguaje de «política funeraria» de la consejera de Igualdad sobre la dependencia, que calificó de «desvergüenza». Lo cierto es que el PSOE no acierta a replicar: Las personas que fallecen no lo hacen por falta de la ayuda de la dependencia, porque esta no es para curar o salvar vidas. Y el PSOE debiera haber llevado preparadas cifras de otras comunidades donde también fallecen personas a las que no les ha llegado la ayuda de la dependencia. En realidad esta ley nació con una gran ambición y coja de financiación. Y aquí todos hacen demagogia. También hay sentencias judiciales contra todas las administraciones de todos los colores. Lo que ha sorprendido es que aquí el PSOE nunca se sinceró con ello. Ahora esperemos que PP-Cs sigan siendo tan transparentes con las que le vengan a partir de ahora.