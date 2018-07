Cambios inquietantes

Probablemente, el paso de los automóviles con motores de combustión interna a los automóviles eléctricos será el elemento determinante del proceso de automatización que pronto hará sentir sus efectos sobre el empleo. Piénsese que, por ejemplo, la industria automovilística alemana mantiene unos 840.000 puestos de trabajo en el país, de los cuales, 210.000 están vinculados a la producción de motores; pues bien: una fábrica de baterías requiere únicamente una quinta parte de los trabajadores que necesita una fábrica de motores, y el ensamblaje de un vehículo eléctrico requiere un 30% del tiempo que los vehículos convencionales.

Los expertos ya han previsto que esta situación de creciente desempleo, aunque mitigada por el surgimiento de nuevos nichos de trabajo como ha ocurrido en todas las revoluciones industriales, obligará a establecer una renta básica universal incondicional, de raíces más económicas que políticas: será necesario mantener dignamente a quienes no puedan trabajar, sobre todo en las ocupaciones mas primarias, en los niveles formativos más bajos. Los análisis de los sociólogos y demás especialistas del comportamiento humano no son pesimistas sobre las consecuencias de esta situación: la seguridad que adquirirán todos los ciudadanos, ya con su futuro garantizado, les llevará a desarrollar actividades vocacionales, incluso sin retribución alguna, y no se generará ninguna conflictividad adicional.

Pero es evidente que en un mundo como el que se avecina, que hasta ayer nos parecía utópico, todo será distinto. El viejo contrato social habrá dejado de tener sentido; los intereses generales evolucionarán y lo cuantitativo dará paso a lo cualitativo; la política económica deberá maximizar la renta global y relativizar las políticas de pleno empleo... La integración social de las personas habrá de lograrse a través de sus distracciones lúdicas y no del trabajo de supervivencia, como ahora. Y los conceptos de riqueza y pobreza cambiarán, aunque perdurarán: pobre no es necesariamente quien carece de lo esencial sino el que tiene menos bienes que el vecino.