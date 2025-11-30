Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Mucho más que un cambio de sede en SUR

El periódico afronta un nuevo hito en su casi centenaria historia: se traslada al edificio Félix Sáenz, en el corazón del centro histórico, con el objetivo de impulsar su compromiso con el periodismo y la innovación

Manolo Castillo

Manolo Castillo

Málaga

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:01

Comenta

Mañana, 1 de diciembre de 2025, SUR vivirá un día señalado en sus 88 años de historia: deja las instalaciones de Martiricos, frente al estadio ... de La Rosaleda, y se traslada al emblemático edificio de Félix Sáenz, ubicado en la plaza del mismo nombre y en pleno corazón del casco histórico de Málaga. Allí latirá el pulso informativo del periódico de Málaga y su provincia, en lo que significa una vuelta a sus orígenes.

