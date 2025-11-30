Mucho más que un cambio de sede en SUR

Mañana, 1 de diciembre de 2025, SUR vivirá un día señalado en sus 88 años de historia: deja las instalaciones de Martiricos, frente al estadio ... de La Rosaleda, y se traslada al emblemático edificio de Félix Sáenz, ubicado en la plaza del mismo nombre y en pleno corazón del casco histórico de Málaga. Allí latirá el pulso informativo del periódico de Málaga y su provincia, en lo que significa una vuelta a sus orígenes.

La andadura de SUR comenzó en 1937 y tuvo su primera sede en un almacén en la calle Martínez Campos, número 2. Al poco tiempo, en 1939, trasladó su redacción y talleres a una casa señorial en la esquina de la Alameda de Colón, número 2, donde convivió con el periódico La Tarde, un diario vespertino que publicó su último ejemplar en 1975. Fue en junio de 1974 cuando la rotativa, los talleres y la redacción de SUR entraron en el edificio de nueva planta de la Avenida de Doctor Marañón, número 48, donde el diario fortaleció su liderazgo y afrontó numerosos retos tecnológicos. El más llamativo, quizá, el paso de la máquina de escribir a la edición digital. Ahora, después de medio siglo en Martiricos, volvemos al centro de la ciudad, a orillas de lo que fue la Atarazanas de la ciudad.

Tuve la suerte siendo muy niño de conocer aquel edificio de La Alameda de Colón, donde los fines de semana me perdía entre sus grandes escaleras, talleres y oficinas. Allí fue donde me contaron la historia de Don Adrián, un espectro vestido con una levita negra y de aspecto enjuto y elegante que, según testimonios de los trabajadores, se aparecía y hacía de los suyas por el edificio. Fueron y son muchos –«gente coherente y de gran credibilidad», como describe José Manuel Frías en su obra 'Málaga Misteriosa'– los que recordaban a menudo esos misteriosos encuentros y los que hicieron que la leyenda de Don Adrián se incorporara –y continuase hasta hoy– a la historia del periódico.

En el edificio de Martiricos, donde se construirá un hospital, viví igualmente la expansión industrial del diario, con las modernas rotativas de entonces que se convirtieron en una visita ineludible para miles de escolares malagueños. Cada madrugada era un incesante ir y venir de furgonetas cargadas de ejemplares para toda la provincia durante los años frenéticos de la Transición y los posteriores. En esta sede se celebró el 50 aniversario –con concierto de Julio Iglesias en La Rosaleda incluido– y también el 75 cumpleaños. No me cabe duda de que la nueva sede de Félix Sáenz será el escenario del centenario de SUR, el cual ya divisamos en el horizonte.

El modelo industrial dejó paso hace años a la digitalización de los diarios y es por ello que este cambio de sede llega en el mejor momento posible, cuando SUR acumula la mayor audiencia de lectores de toda su historia. Ya no hay rotativas en el edificio, ni complejos sistemas de cierres, ni tantas camionetas como antes. Ahora el corazón de SUR bombea su sangre periodística desde la nube digital, desde su web, desde sus redes sociales, desde un ecosistema digital que, sin embargo, no pierde de vista la referencia del periódico de papel que cada día hojean más de 60.000 malagueños, según el Estudio General de Medios y cuya portada marca a diario la agenda de esta provincia.

Si algo ha caracterizado a SUR en este siglo XXI es su permanente adaptación al cambio, a las nuevas tecnologías y a las nuevas formas de comunicar y de entender el periodismo. SUR es el periódico local de España con mayor presencia y desarrollo en las redes sociales y tiene en Málaga un liderazgo indiscutible en los canales de Whatsapp, Instagram, TikTok, Facebook o Twitter. Ello nos ha permitido más que nunca conectar con el público más joven, que conecta con la información periodística gracias a nuestros perfiles.

La web de SUR acumula más de 300.000 usuarios al día, con cerca –muy cerca– de 10.000 suscriptores digitales, una de las webs locales de España con más lectores de pago. A ello se suma la organización de más de un centenar de eventos a lo largo del año, desde foros políticos a conciertos, actividades culturales y deportivas.

Todo ello –junto al diario de papel– nos ha permitido aglutinar la mayor comunidad de lectores de nuestra historia. La ventaja de cualquier cambio es que sirve como estímulo para transformar y mejorar procesos y aquí, en SUR, estamos felices porque sabemos por experiencia que todos esos cambios que hemos afrontado a lo largo de nuestra historia nos han permitido ser mejores, estar más cerca y escuchar mejor a nuestros lectores.

SUR es hoy la mayor plataforma de contenidos informativos de Málaga y ese espacio seguro en el que cualquier lector puede entrar con la seguridad y la garantía de encontrar información rigurosa, veraz y contrastada, alejada de cualquier interés que no sea el de Málaga. Hace ya 10 años publicamos nuestra misión y ahora, en plena mudanza, la recordamos como símbolo de lo que somos y cómo estímulo permanente: SUR es el periódico de Málaga. Y cada día todos sus periodistas salen a la calle con el compromiso firme de informar a los lectores desde el rigor, la veracidad y la pluralidad; y con la única aspiración de contribuir a mejorar la sociedad a través de los valores que inspiran el periodismo independiente. Así es y así seguirá siguendo.

Nos vemos en la plaza Félix Sáenz.