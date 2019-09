Te la cambio por dos de 15

Hay hombres que buscan parecer más jóvenes poniéndose un injerto capilar y machacándose en el gimnasio frente al espejo o al menos quieren compensar los años de más comprándose un cochazo reluciente. Pero en su estrategia de rejuvenecimiento nada les seduce más que colgarse del brazo un pibón por lo menos diez años más joven que su útima pareja, que esté tremendísima a ser posible. Es como colocarse un cartel que diga al mundo: Oiga, que todavía puedo dar mucha guerra.

Ayer leía un estudio de Federico Soriguer con datos extraídos del INE en los que analiza más de siete millones de matrimonios y concluye que los hombres son entre uno y diez años mayores que las mujeres con las que se casan por primera vez, pero que cuando lo hacen por segunda vez buscan parejas bastante más jóvenes.

Ya lo resumía Aute en una canción antigua en la que confesaba a un colega que se había enamorado de su chica. «Una de dos, o me llevo a esa mujer o te la cambio por dos de quince si puede ser». Posteriormente modificada por una versión políticamente correcta en la que el cambio era por dos de veinte.

Será por eso (por no reducirse mercado) que algunas mujeres no quieren confesar su edad o, directamente, se quitan unos cuantos años. Y guardan su DNI bajo siete llaves, como si en esa automentira estuviera el secreto de su supuesta lozanía. Años debe ser lo único que se quitan, porque en la absurda carrera del rejuvenecimiento todo lo demás es ponerse: labios, pechos, culo, botox... a veces hasta convertirse en una caricatura de sí mismas en la que no aparentan menos años, sino que aparentan ser mujeres mayores cuya edad física no se corresponde con la mental.

Y , al parecer, según el estudio, copian algunos patrones masculinos, porque las señoras de más de sesenta años que contraen segundos matrimonios también se buscan maridos más jóvenes.

En el único sitio en el que dan ganas de mentir con justificación de causa es en el currículum, porque los mayores de 55 años van desapareciendo de la escena sin dejar rastro y entran en una especie de limbo laboral infernal en el que se les considera demasiado mayores para trabajar y demasiado jóvenes para cobrar una pensión.

Tampoco es cuestión de ponerse estupendos y decir que la arruga es bella y la vejez aporta sabiduría. Que sí , pero también son un asquito la decadencia física y las gafas de cerca. Y eso no se quita ni con pibón al lado ni con silicona. Habrá que hacer de tripas corazón y asumir que lo más saludable que se puede perseguir es ser la mejor versión de uno mismo y que el paso del tiempo es algo natural y no va a cámara rápida aunque lo parezca. El hijo adolescente de una amiga resume fenomenal el proceso de envejecimiento: Desde que dejas de tomar Dalsy la vida empieza a ir cuesta abajo.