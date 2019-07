Entre el calor y el adiós

La muerte de la socióloga húngara Ágnes Heller (90 años) tiene algo de gimnástica de la huida, lo que ella, al fin y al cabo, hizo durante toda su vida. Ágnes murió tras su baño de rutina en el Lago Balatón, testigo de la dramática historia húngar y un balneario que sirvió de refugio a muchos alemanes huidos de la RDA. El verano la muerte se desliza a sus anchas bajo el sol inclemente y aprovecha para llevarse por delante a los más débiles, a los ancianos: la existencia tiende a abismarse en verano. El fallecimiento de Heller me ha conmocionado porque fue unas de las lecturas que más me influyeron en un espléndido Seminario de la Vida Cotidiana que organizó mi profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Granada, el ya mítico Juan José Ruiz Rico. Cuando el viento sopla, lo hace también sobre los pueblos. Aquella Universidad era otra muy distinta a la de hoy, Granada era otra ciudad, España era otro país. Sin nostalgia afirmo que no olvidaré todo lo que aprendí en aquel seminario, la bibliografía que nos ofreció Juan José, y sobre todo la lectura de Heller, que ya a finales de los 70 huía de sí misma, revisaba su pensamiento, cada vez más crítico y más sólido, al cuestionar aspectos esenciales del marxismo-leninismo y volcar sus estudios en Spinoza y Kant. Seguidora de Lukás y profesora en la influyente Escuela de Budapest, tras la invasión soviética en 1956, se fue distanciando del régimen hasta que Kruschov la puso en búsqueda y captura.

La vida de Heller transitó por la piel misma del devenir húngaro, recorrió dolorosamente los surcos estriados de la historia de Europa noventa años. Siendo una adolescente los flechas-cruzados -una milicia fanática incluso a la derecha del mariscal Horthy y mantenedores de la razón torcida de los nazis en Budapest- es tiroteada por llevar la estrella en el brazo y se salva de milagro con su madre, «ella y yo somos muy bajitas, nos dispararon pero no acertaron» dijo con sorna, su padre, sin embargo, fue masacrado en Auschwizt, junto a medio millón de judíos húngaros. Pero la llegada del comunismo, y de los tanques a Budapest, le hicieron desconfiar de toda la inútil exégesis de la Escuela. Su relación con Lukás se resintió sin llegar a ruptura. No cesó de atacar al poder establecido. Al principio se exilió en Australia, y luego fue profesora en la New School de Nueva York, creando una importante corriente en la sociología norteamericana. Jubilada, no cesó de dar conferencias y fundar Seminarios de Vida Cotidiana. Uno de ellos, el de Granada, me puso en contacto con su incansable lucha por democratizar los movimientos históricos y salvar al ser humano de las ideologías supremacistas. Heller criticó hasta su propio pensamiento y llevó a la izquierda marxista a pensar en el ser humano antes que en las ejecuciones en masa. Supongo que en el cielo también tendrá problemas.