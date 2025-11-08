Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Callejón político y judicial

En una semana sin respiro, Sánchez se permite pedir en la Comunidad Valenciana las elecciones a las que él se niega

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Pedro Sánchez tuvo que pronunciarse ayer, a preguntas de los periodistas en su comparecencia en la cumbre del clima que se celebra en Brasil, sobre ... las consecuencias de la ruptura por Junts de su entente con el Gobierno. Pero no solo. El presidente se vio obligado a responder, una vez más, al último episodio en las causas judiciales que afectan a su entorno más personal, la fijación para el 9 de febrero del juicio a su hermano por presunto enchufe en el puesto que le otorgó la Diputación de Badajoz en un proceso de selección hoy bajo sospecha.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una empresa pone un detective para seguir a una trabajadora de baja y acaba condenada a indemnizarla con 7.500 euros por reunir «pruebas ilícitas»
  2. 2

    Primeras colas por el nuevo sistema de control de pasaportes en el aeropuerto de Málaga
  3. 3 Un juzgado de Málaga perdona a un empresario una deuda de 3,6 millones de euros: «Era su muerte civil»
  4. 4

    Abre el Ambigú de La Térmica, el nuevo proyecto de Alejandra Catering
  5. 5

    La torre más alta de Repsol podría albergar 400 VPO de alquiler asequible para Málaga
  6. 6 Málaga estrenará un nuevo alumbrado navideño en la calle Larios: así será
  7. 7

    Urbanismo considera infracción «muy grave» el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares
  8. 8

    TVE entrevista como «médica» a una cocinera para criticar a Juanma Moreno por los cribados de cáncer
  9. 9 La Federación Española de Kárate se persona como acusación en el caso del exseleccionador investigado por abusos a menores en Torremolinos
  10. 10 Fallece a los 81 años el docente y expresidente del PP de Málaga José Miguel Fernández Pelegrina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Callejón político y judicial