Coincidimos por casualidad en el sitio más insospechado, junto a una marquesina publicitaria frente al estadio de la Rosaleda, a la peor hora posible de un día cualquiera de verano en Málaga. Cuando llegué con el patinete me aferré a la estructura para esperar a que el semáforo me diera paso. Y al girar la cabeza a la derecha me encontré con su mirada. Estaba de pie, esperando también para cruzar, pero se había buscado el hueco justo donde aquel cartelón, que anunciaba la celebración de Gamepolis, daba sombra. Estaría en algún punto entre los setentaymuchos y los ochentaypocos; camisa de manga corta, pantalón largo de vestir, sandalias, sombrerito de paja, manos curtidas y no precisamente delante de teclados.

Fue entonces cuando lo soltó, como si se justificara por parecer escondido: «Es que el sol calienta», dijo, con tono de exclamación contenida, desde el contrapicado que formaba su cara vuelta hacia la mía. Yo, además de ser bastante más alto, estaba subido al patín. No pude más que darle la razón, un leve «efectivamente» con media sonrisa, ante tal reflexión de Perogrullo. Pero lo cierto es que la frasecita de Barrio Sésamo, o de primero de la ESO, me hizo reflexionar. Con la vida que llevamos en las ciudades rara vez nos paramos a pensar en hasta qué punto es importante que el sol caliente; como que la lluvia moje y que el viento sople...

La tecnología lo eclipsa todo: el 5G desterrará el año que viene al 4G, y para hacerle hueco en el espectro, desde ya hay que cambiar las antenas de la TDT de los bloques. Con la nueva versión llegará también el internet de las cosas, que no es otra cosa que la posibilidad de conectarte con tu casa y sus electrodomésticos, incluso con tu coche, y darle órdenes desde cualquier sitio. Habrá más y mejores móviles, más conectividad, más velocidad. Y también: más tareas, más estrés, más dependencia tecnológica.

E n un reciente curso de verano de la Universidad Internacional de Andalucía salió a relucir otra de esas verdades de Perogrullo que, en nuestro ombliguismo infinito, moderno, terciario e insostenible, somos incapaces de valorar. Y es que, sin los pueblos, las ciudades estarían abocadas a la extinción en cuestión de (pocas) semanas, porque también se nos ha olvidado de dónde vienen y cómo se hacen los alimentos. Menos mal que todavía queda alguien en Málaga para quien lo importante es que el sol calienta...