El cajero da calambre Voltaje Si alguien va descalzo y mojado a sacar dinero de este cajero se lo pueden llevar por delante TXEMA MARTÍN Martes, 3 septiembre 2019, 08:09

El otro día, sin ir más lejos, me dispuse a realizar una de las que durante mucho tiempo ha sido una de mis aficiones preferidas, que es sacar dinero del cajero. Esta tendencia por otro lado tan ordinaria de sacar efectivo comenzó pronto, desde los días en los que me lamentaba de que no dispensaran billetes de cinco, hasta sacar 'papeles' de una manera más o menos alegre y despreocupada. Ahora, sin embargo, el interés generalizado de sacar efectivo ha bajado porque casi todo se puede pagar de mil maneras distintas. La propia industria nos señala que el dinero está muy bien tenerlo pero no tocarlo y yo, como desoyéndole, fui a mi cajero más próximo y al tocar las teclas sentí una descarga eléctrica muy molesta que no dejaba lugar para la duda: el cajero daba calambre. Todo era tan real que algún ciudadano ejemplar había escrito en letras rojas «OJO, ESTE CAJERO DA CALAMBRE», un mensaje de estos que piensas que son de broma hasta que eres tú el que saca el dinero.

En unos segundos se me han ocurrido diez motivos por los que no debo citar el nombre del banco; el primero de ellos es que tengo todo mi dinero allí. La situación es grave, ni siquiera la mano envuelta en un pañuelo consiguió anular los chispazos que, por otro lado, tampoco evitaron que sacara el dinero, retorciéndome con cada toque. Al llegar a casa, envié una reclamación vía web porque yo, no contento con escribir artículos, correos o mensajes de todo tipo, también dedico mi tiempo libre a la redacción de quejas y sugerencias. En verano me convierto en la versión cibernauta de un jubilado quejica. Solo en una semana ya he escrito dos: una por el cajero que da calambre, y otra por un conductor que se nos puso tan borde que temí que detuviera el coche para pegarnos con la típica barra metálica que llevan los macarras debajo del asiento. Esta incidencia quedó resuelta de manera satisfactoria, incluyendo una feliz devolución del importe de la carrera. La primera, el caso del cajero que da calambre, imagino que estará en fase de resolución. Alguna utilidad tendrá porque, como le advertí al banco al final de aquel delicado texto, si alguien va descalzo y mojado de la playa a sacar dinero de este cajero, se lo pueden llevar por delante.

En general, animo a todo el mundo a que se queje cuando crean conveniente porque al final es así como se consiguen las cosas. Sin volverse locos, el buzón de quejas y sugerencias puede ser una forma de protesta tan válida como cualquier otra, y al mismo tiempo resultar creativa. Por ejemplo, mi entidad podría extender este incidente con el cajero como una forma de ahorro y autocontrol. Como los que piden que se les prohíba la entrada en los bingos, uno podría pedir a su banco que, a partir de cierta cantidad sacada en un período de tiempo concreto, el cajero nos dé calambre. Cuanto más dinero, mayor potencia de descarga.