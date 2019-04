Recuerdo que 'Las ninfas', esa hermosa novela de Umbral, llevaba una cita de Baudelaire. «Hay que ser sublime sin interrupción». Sin duda una cosa fatigosa esa de estar subido todo el tiempo en el pedestal propio, actuando como estatua de hielo a la que ni el sol ni las naderías del calor humano pueden derretir. Un lema que Francisco Umbral llevaba como uniforme aunque los íntimos sabían que solo era eso, uniforme, y que al llegar a su casa lo artificiosamente sublime se quedaba en el perchero, colgado al lado de su bufanda, y comenzaba esa otra sublimidad, la del hombre desnundo frente a la Olivetti. Bien. Pues sin ser umbrales ni conocer a fondo los mecanismos del alma humana (ni siquiera los de una Olivetti), los señoritos de la derecha se nos presentan como una especie de machotes sin interrupción.

Una cosa como de patio de colegio. Y si ya en la adolescencia veíamos con sonrojo a los jefecillos de la clase ejercer de matones en el recreo, ahora, contemplando a estos supuestos padres de la patria lanzándose bravatas y miradas de gallito en esta especie de recreo que son las campañas electoras, el sonrojo alcanza el tono bermellón de los semáforos. Aznar, esa mezcla de cachas y jijas, de niño repelente y matón de La Moraleja, nos habla de los rayos equis de sus ojos y que nadie es capaz de decirle aquello de la derechita cobarde. Amenaza con esperarlo en la calle o algo así. Los de enfrente, íntimos hasta ayer, campeones de la reconquista, quieren que los españoles tengamos derecho a defendernos en nuestras casas. Con armas, cuchillos o un cenicero, le dijo Abascal a Bertín Osborne en esa especie de sesión de psicoterapia que el cantante bullanguero le organizó a la derecha. Pide el líder de Vox que no se malinterpreten sus palabras. No hace falta. El hombre habló claro. No quiere que sus hijos traicionen a España. Ese es el temor más grande que le asalta en las noches de insomnio. Filosofía del Capitán Trueno. Cota de mallas y siempre cerrando España. Sin interrupción. Tan fatigoso.

Y en esa competición andan los comensales de Bertín, los niños bien del recreo que han descubierto la testosterona y dicen tener (número 3 de Vox) las mujeres más guapas en su partido. Gente de bien. Hombres de una pieza. Cazadores. La caza es otra de las esencias a recuperar. Ciudadanos, que no quiere quedarse atrás en su deriva hacia el españolismo sin interrupción, quiere que esa actividad se declare Bien de Interés Cultural. Pegar perdigonazos a los bichos. Que uno sepa la cultura real, no esa de la sociología en la que construir una silla o cocer una patata se consideran actividades culturales, la cultura real, digo, que ha producido la caza son algunos de los libros de Miguel Delibes, con el magnífico 'Diario de un cazador' a la cabeza. Pero claro, ahora se trata de otra cosa. Es la cacería del voto. Y cuanto más pichones se metan en la urna o en la olla mejor.