El cabreo de Trump

Hablábamos la pasada semana del 'dúo maldito' formado por Donald Trump y Boris Johnson. No voy a rectificar ni un ápice de lo que dije de los dos, ni por asomo, porque ambos son populistas, mentirosos y hábiles manipuladores de las redes sociales. O sea, tienen todo lo que no debe tener un dirigente político de alto fuste y mira elevada, que decía Churchill, pero claro, la vida es lo que es. Total, que Boris nos va a poner un Brexit que va a fastidiar a su país, pero también a nosotros, y mucho más de lo que nos creemos. Cuando Juanma Moreno, presidente de la Junta, viajó a Bruselas para hablar del tema, regresó con mucha más preocupación que con la que llegó a la capital comunitaria. Va a ser un verdadero desastre, y más para Andalucía y Málaga, a no ser que haya un acuerdo que el señorito Boris no quiere ni por asomo porque desea ganar unas elecciones amparado en el Reino Unido profundo... Mientras, la guerra entre Estados Unidos y China nos puede meter en un socavón económico de primer orden. ¿Y qué tenemos nosotros de culpa para ello? Toda. Es la globalización, ni más ni menos. Fernando Faces, prestigioso y clarividente economista lo avisó en la presentación del '¿Quién es quién?' organizado por San Telmo y SUR el pasado jueves en la sede de la institución académica en Teatinos. Viene la que viene y aquí no estamos preparados, aunque parezca que sí. La inestabilidad política, cinco años, tiene mucha culpa. Como dijo Faces, eso de que un país funciona mejor sin Gobierno es una mentira como una casa. Pero volvamos a los aranceles de Trump contra los productos agroalimentarios españoles que van a poner un pie en el cuello a no pocas empresas andaluzas y malagueñas. La culpa de es Trump, sin duda, pero ayudado por la torpeza de un presidente del Gobierno, el nuestro, llamado Pedro Sánchez. En Estados Unidos, la reunión (¿para qué la necesitaba?) de Sánchez con el presidente de Irán, Hassan Rouhani, montó en cólera no sólo al presidente norteamericano, sino a unas cuantas potencias occidentales. ¿Qué hace un presidente democrático con un presidente de un país que no lo es, que no es del agrado 'local' y que ni tan siquiera deja entrar a las mujeres al fútbol? ¿Qué nos va a dar Irán? ¿Qué nos va a aportar? Nada, absolutamente nada, salvo el cabreo de Trump, que descolgó el teléfono y dijo a sus asesores, «a España, sin piedad, que nos han tomado el pelo». Porque encima la reunión se celebró en Nueva York, en la casa de Trump, que pensaría que allí quien se corta 'el bacalao' es él y sólo él. Nadie más.

Zapatero sin levantarse al paso de la bandera de USA; Sánchez reuniéndose, y en cierta manera validándolo, con el presidente de Irán sin conocimiento de los norteamericanos... Muchas cositas, que después hay que arreglarlas por detrás para que los cabreos no lleguen más allá. Pero, ¿no hay manera de que se queden quietecitos? ¿Para qué la reunión? Sánchez con un presidente de un país que maltrata a las mujeres y persigue a los homosexuales, e incluso ejecuta a muchos de ellos... En fin que Pedro Sánchez se ha vuelto a cubrir de gloria, y que le dé las gracias a la oposición patria que no se ha enterado de la misa la media. Hala, ahí tenemos los aranceles. Arreglarse.