Las paredes desconchadas esperan los carteles electorales como lluvia de octubre, esos rostros de candidatos photoshopeados que aspiran a arañar votos entre los indecisos, que al parecer tendrán la última palabra. El futuro del país está en manos de gente que no sabe lo que quiere; suelo recomendarles que piensen en lo que no quieren. A veces, cuando votar no parte de la convicción sino de la esperanza, basta con eso. Más peligrosos que los abstencionistas me resultan los adscritos a la indignación permanente, una mancha que se pega pero nunca sale. Con los cabreados hay que relacionarse como con los políticos: fingiendo escucharles pero procurando que el discurso no cale y, si puede ser, ni siquiera moje. Manteniendo las distancias. Me ocurre con los mítines a la americana de Javier Imbroda, empeñado en hacernos creer que con esfuerzo todo es posible. Como si viviéramos en una taza de Mr. Wonderful o en un libro de autoayuda. Alguien debería recordarle que el ascensor social lleva años averiado, que la pobreza se perpetúa como un gen cabrón y que casi siempre pierden los mismos. Deberíamos espantar este aire olímpico que nos invade, inyectado para convertirnos en máquinas o contrincantes, listos siempre para producir, para competir como guerreros sedientos de reconocimiento, de éxito vacío que se diluye como la sacarina en el café. Ese lenguaje entre bélico y deportivo, tan de Trump, se cuela hasta en los momentos más delicados, cuando la enfermedad asesta su zarpazo y utilizamos palabras como lucha o victoria. Todo sería más sencillo, todos seríamos más felices, sin esos conceptos huecos pero altisonantes, sin esta dicotomía simplista que divide el mundo entre ganadores y perdedores.

Volveremos a ver las caras de Sánchez, Casado, Rivera, Iglesias y compañía antes que el poema que Vicente Aleixandre dedicó a Málaga, que debería estar grabado en la pared de la travesía Pintor Nogales desde hace tres años. Esta actuación, mínima, ejemplifica la carrera de obstáculos administrativos a menudo absurdos a los que ha de enfrentarse cualquier decisión: tuvo que elaborarse un proyecto, presentarlo en la Junta, esperar su visto bueno y garantizar una partida económica. El resultado es que 'Ciudad del paraíso' continúa sin serigrafiarse. Claro que la poesía nunca ha resultado rentable, tampoco electoralmente, y la propuesta no nació en un despacho sino en la calle. No habrá candidatos citando a Aleixandre en campaña; como mucho se citan a sí mismos, a Churchill (a quien se le atribuyen más citas que a Paulo Coelho) o la Constitución. Sobre los restos de la propaganda política de las últimas elecciones volveremos a ver pegados los nuevos eslóganes, como esas ciudades superpuestas que podrán ocultar la huella del pasado más reciente pero no su decadencia, hasta que nos hartemos y decidamos desplegar por todo el país un único aviso: «Prohibido fijar carteles. Sólo poemas».