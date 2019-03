«Soy un buscahuesos» Acada uno lo suyo Rendir homenaje a quienes murieron por la libertad no puede ofender a nadie, salvo a sus asesinos PEDRO MORENO BRENES Domingo, 24 marzo 2019, 09:51

En estos últimos meses le ha salido a VOX su verdadera esencia fascista y basta repasar las barbaridades acumuladas en las propuestas y declaraciones de algunos de sus máximos dirigentes (armas a la carta, odio a la diversidad, blanqueo descarado del franquismo e incluso revisionismo respecto a los crímenes del nazismo). Sin perjuicio de lo anterior, sigo pensando que muchos de sus dirigentes y la mayoría de sus votantes no comparten esa ideología asesina, por eso es importante poner de manifiesto lo obvio: derechas e izquierdas son legítimas opciones dentro de una democracia, pero los que la atacan nunca deben encontrar el apoyo de las personas de bien.

Hace unos días, en el Parlamento de Andalucía, un sujeto de cuyo nombre no quiero acordarme (Sr. X), ha calificado a algunos ciudadanos (entre los que me encuentro) como «buscadores de huesos». Más allá de la manifiesta voluntad de denigrar que encierra la ofensa, ha errado este fascista con escaño en un parlamento en el que no cree: queriendo despreciar, ha conseguido reafirmar la dignidad de nuestra tarea. En efecto, Sr X, somos millares de personas, muchas, pero no todas, familiares de represaliados y asesinados por el franquismo; algunos estamos asociados para hacer más efectiva nuestra tarea en un esfuerzo voluntario donde no preguntamos a nadie a qué partido vota o quién fue su padre o abuelo. En Málaga también hay que celebrar el apoyo obtenido de la Universidad y de las administraciones central, autonómica y local (en su momento con colores políticos distintos). Nos une de forma inquebrantable nuestra devoción por la democracia, y todos compartimos una convicción común: rendir homenaje a quienes murieron por la libertad no puede ofender a nadie, salvo a los asesinos y a sus herederos ideológicos. No confundimos a los que defendían la legalidad constitucional con los facciosos que se sublevaron en armas contra la misma; en cualquier caso, los compatriotas que sufren por sus familiares asesinados por elementos identificados con el bando republicano cuentan con nuestro respeto y compresión, da igual si el verdugo vestía una camisa de miliciano o una de falangista, el asesinato jamás está justificado. ¿Por qué buscamos los huesos de las víctimas del franquismo? Se lo explico para que usted lo entienda, Sr X. Queremos que para las generaciones que vienen detrás de nosotros, la guerra civil y el franquismo, desde la distancia emotiva de no tener tan cerca el dolor de los hechos, solo se estudien en las clases de historia de España y en las de Ética, porque afortunadamente sea impensable que nadie, sea quien sea, se considere con el derecho a matar a otro por pensar de forma distinta. Por eso los huesos de las víctimas no se pueden quedar en las cunetas de la indiferencia. No hay vida digna sin Justicia, ni Justicia si no se cierran las heridas con la verdad; ocultarla es el peor remedio para la vida en común de los españoles. Puede que esto, Sr. X, sea demasiado para sus neuronas, pero seguro que su corazón no se verá afectado, lo tiene de piedra.