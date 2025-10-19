Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El 'bullying cero' no existe

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Domingo, 19 de octubre 2025, 02:00

Comenta

No se me va de la mente Sandra, la niña sevillana de 14 años que se quitó la vida porque no podía seguir soportando el ... acoso de sus compañeras de colegio. Pienso en lo que tuvo que sufrir, en lo desamparada que tuvo que sentirse y en el insoportable dolor que va a acompañar a su familia. Es una tragedia que alimenta uno de los mayores miedos de cualquier progenitor: el de no conseguir evitar que a tu hijo le hagan daño. Y el bullying es algo que particularmente me obsesiona. En todos los casos que salen a la luz se oyen los mismos comentarios: «No le dieron importancia», «El colegio ignoró los avisos», «Creían que eran cosas de niños»... ¿Pero cómo puede seguir ocurriendo esto? ¿Cómo puede haber colegios que opten por tapar el acoso cuando se sabe a qué extremos puede llegar; cuando son decenas los niños y niñas que se han suicidado en España?

diariosur El 'bullying cero' no existe