Buitres sin fronteras El Tribunal de Cuentas ha declarado responsables a Ana Botella por la venta de viviendas públicas a un 'fondos buitre' PEDRO MORENO BRENES Domingo, 20 enero 2019, 00:51

El Tribunal de Cuentas ha declarado responsables contables a la ex alcaldesa de Madrid doña Ana Botella y a los que fueron concejales en su equipo de gobierno del PP, por la venta de viviendas públicas a un 'fondo buitre' por debajo de su precio de mercado en el año 2013. Esta operación, fuera de toda legalidad y moralidad, afectaba a vivienda protegida, es decir, la destinada a las familias más modestas. La sentencia de la sección de Enjuiciamiento del Tribunal cifra en casi 25,8 millones de euros el perjuicio que esta operación ocasionó a la empresa pública de vivienda, el precio total de la compraventa de las 18 promociones de vivienda protegida «fue inferior al valor contable, al precio máximo como viviendas de protección pública, al valor catastral y, sobre todo, al precio de mercado». Para colmo, hubo «falta de transparencia» y «opacidad» en toda la operación. El tribunal señala que hay pruebas documentales que acreditan que el plazo que se dio para proceder a presentar ofertas para la enajenación (14 días naturales) era «insuficiente» salvo que contaran con información previa, a lo que se une que la enajenación se articuló sin la elaboración de los oportunos pliegos administrativos, sin la preceptiva publicidad y concurrencia y, sobre todo, sin la previa fijación de un precio inicial de referencia basado en una tasación o en un estudio previo adecuado sobre el valor de los inmuebles enajenados. Para rematar, buscando el secretismo para no dejar rastro del atropello, en las escrituras de las ventas se incluyó una cláusula de confidencialidad, «lo que evidencia la falta de transparencia y objetividad con la que se articuló la venta por parte de una entidad pública».

Los condenados podrán recurrir y habrá que estar a lo que resulte de todas las actuaciones. En cualquier caso, frente a los que berrean contra el «podrido régimen del 78», habrá que recordar que el Tribunal de Cuentas (formado por personas nombradas por ese parlamento que «no les representa») ha cumplido con toda dignidad su papel, en especial atendiendo al trabajo de los auditores y letrados del mismo, que por fortuna han sido seleccionados por oposición libre y no le deben nada a nadie, salvo a la legalidad y a su conciencia. Las viviendas fueron vendidas al fondo Blackstone y el delegado de Blackstone en España es don Claudio Boada, ex directivo de Lehman Brothers para España y Portugal (primero las hipotecas basura y después a la rapiña), a quien sucedió en Lehman don Luis de Guindos (ministro de Economía al tiempo de la venta investigada). Se podría seguir sobre los orígenes familiares del Sr. Boada anclados en el franquismo, pero muy bien relacionados con algunos ministros del PSOE en la etapa de Felipe González, sin olvidar que un hijo del Sr. Aznar es responsable de otro fondo, Cerberus, que no está relacionado con estas ventas, pero se dedica al «edificante» negocio propio de estos fondos, especialistas en aprovechar las crisis. ¿Todo esto es casualidad? Que cada cual saque sus propias conclusiones, pero mi grado de ingenuidad tiene límites razonables.