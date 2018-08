Buenos y malos

La ola de racismo que ha llegado con el verano resulta francamente insoportable. Es verdad que esa forma de pensar, utilizando la acepción más amplia y generosa del verbo pensar, no se puede atribuir al conjunto de la sociedad, pero sí posiblemente a una minoría relevante que se expresa con especial virulencia en las redes sociales y en los foros en los que se comentan las noticias de los diarios.

En la información que este periódico publicaba el domingo sobre el último rescate en alta mar la mayor parte de los comentarios atribuían a los náufragos intenciones aviesas, ponían en duda su condición de personas en estado de máxima necesidad y elucubraban sobre una conspiración judeomasónica en la que habrían intervenido los propios migrantes, las mafias que comercian con su desesperación, las organizaciones no gubernamentales que los rescatan para que no mueran ahogados, el Gobierno y las alcaldesas de Madrid y Barcelona. Es evidente que no todas las personas que leen estas noticias razonan (sigamos con la generosidad semántica) de esa manera, pero de un tiempo a esta parte quienes se inventan conspiraciones para sacar a pasear sus prejuicios, su miseria moral y su profunda ignorancia se han vuelto especialmente activos.

La ola de racismo se expresa de varias maneras. Resulta escandaloso, por ejemplo, que las imágenes de la agresión de un mantero a un turista en Barcelona se repita día tras día en los programas matinales con la inocultable intención de darle a un hecho aislado el rango de categoría, de que la conciencia colectiva perciba como norma lo que no es más que una excepción.

Esta ola de activismo racista, que tiene a los pobres desgraciados que se ganan la vida como manteros como uno de sus objetivos fáciles, ha coincidido en el tiempo con la decisión del Gobierno de permitir al 'Aquarius' atracar en Valencia y la posterior visita de Pablo Casado al puerto Algeciras , donde aseguró que hay 50 millones de africanos dispuestos a invadir Europa y acusó al Gobierno de Sánchez de promover un 'efecto llamada'.

Posiblemente sea injusto atribuir al oportunismo e irresponsabilidad del líder del PP el efecto llamada que ha activado a los racistas. Sin embargo, sí resulta triste comprobar como esta ofensiva que describe una invasión inexistente, que se podría desmontar simplemente exhibiendo cifras no inventadas, ya ha estado a punto de conseguir su primera victoria con las dudas que precedieron a la última decisión sobre el 'Aquarius'. La crisis humanitaria en el Mediterráneo va seguir y ceder ante la ofensiva racista sólo nos puede conducir a Italia. Es hora de recordar aquellas palabras de Gandhi: «No me asusta la maldad de los malos, me aterroriza la indiferencia de los buenos».