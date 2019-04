La buena vida también es eso

En algunas cosas vivimos como si no existiera un mañana. Tenemos una sociedad que nos prepara para muchos avatares de la vida, algunos que ni siquiera llegarán a producirse nunca, pero no nos prepara para la muerte, como si fuera algo que al no hablar de ello y no pensarlo nunca fuera a ocurrir.

Publicaba ayer este periódico una entrevista de Alberto Gómez a Xavier Gómez-Batiste, director de un centro que colabora con la Organización Mundial de la Salud en programas públicos de cuidados paliativos, en la que reflexionaban sobre que vivimos de espaldas a la muerte, fundamentalmente por tabúes, y sobre qué cuestiones tenemos pendientes como sociedad en este tema.

Ignoramos el hecho de que el final de la vida llegará como los niños que se tapan los ojos para esconderse de los que tienen alrededor y creen que por el hecho de que sólo vean oscuridad nadie más puede observarlos a ellos.

Recuerdo cuando era pequeña asistir alguna vez en Semana Santa al rosario de la buena muerte, en el que se repetía una letanía que decía lo siguiente: 'Danos Señor buena muerte por tu santísima muerte'. Una frase impresionante con ojos de niña que entonces no comprendía en absoluto. Cómo era eso de pedir una buena muerte si lo que había que pedir era una buena vida. Con los años he comprendido que las dos cosas son importantes.

Sin embargo, seguimos con esa mentalidad infantil que nos invita a trabajar para conseguir solamente una de las dos: la buena vida.

No es extraño. Así es como nos educan. Hay niños a los que no se les habla de la muerte hasta que no son casi adultos, salvo que se den de bruces con una realidad imposible de ocultar y aun así se dulcifica todo los posible. Dice Gómez Batiste que «es muy positivo, por ejemplo, ir a un instituto de enseñanza secundaria y hablar con ellos dos horas sobre la muerte». Es una lástima que en los tiempos que corren cualquier planteamiento de este tipo se considere 'ideologizar '. Y con esa excusa no se habla de la necesidad de cuidados paliativos, no vaya a ser que eso nos dé pie a seguir pensando y lleguemos a plantear la eutanasia.

Es más fácil hablar con un enfermo grave mandándole ánimos y deseos de recuperación que con uno que sólo puede aspirar a cuidados paliativos porque no estamos preparados para ello. Y si no hay recuperación, ¿qué? Pues habrá que normalizar la actitud social hacia el final de la vida, porque es algo que más pronto o más tarde a todos nos llega, empezando por aceptar lo más difícil: que la muerte forma parte de la vida y que no se puede tener una buena vida sin una buena muerte.

Si morirse, hay que morirse: mejor bien que mal.