El buen ejemplo del tercer carril al PTA

Hay veces, pocas, la verdad, que las administraciones sorprenden por su extraordinaria gestión. En esta ocasión hay que felicitar por su eficacia a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, que ha construido el añorado tercer carril de acceso al PTA. Y lo ha hecho en ¡25 días! O sea, que cuando se quiere, se puede. Y es de justicia reconocerlo. Los trabajadores de la tecnópolis llevan años sufriendo a diario un calvario para entrar en sus trabajos. Más que nada porque tenían unos accesos pensados para dar cabida a unos cinco mil trabajadores y ahora hay unos veinte mil. Lógicamente el tapón era inevitable. Ante esta situación se pensaba que la solución era ferroviaria, o el metro o el cercanías. Y con este asunto se han estado años y años discutiendo si un sistema u otro. Lo que no se veía con claridad es que el PTA lo que tenía básicamente era un problema de carácter viario. Está muy bien que se apueste por el metro o el cercanías. Eso siempre sumaría, pero nunca sería la solución al problema actual. Estos sistemas de transporte público funcionan muy bien cuando toda la ciudad está unida por metro o cuando sus municipios dormitorios están conectados por el cercanías, como ocurre por ejemplo en Madrid. Pero en Málaga no es el caso. A día de hoy, llevar el metro al PTA sólo beneficiaría a los trabajadores que viven en la carretera de Cádiz, en Carranque y en la zona de Teatinos. Tendría una clientela bastante escasa, porque son numerosos los trabajadores del PTA que viven en ciudades dormitorio como Alhaurín de la Torre, Torremolinos o Rincón de la Victoria. La realidad ha demostrado que la gran mayoría de empleados utiliza su coche particular para acudir al trabajo. El reciente experimento del metrobús ha resultado un fracaso, pues su ocupación ha quedado muy lejos de lo esperado. La apuesta del transporte público debe ser integral, es decir, desde que se sale de casa hasta que llegue al puesto de trabajo. Y esa es otra, porque el parque es muy amplio y sería muy complicado que el metro y el cercanías dejaran a la gente a la entrada, lo que supondría hacer un transbordo en autobús. Demasiados cambios intermodales. El transporte público está muy bien...siempre que se den las condiciones adecuadas para ello. Y ahora no se dan. La solución, por eso, tenía que ser viaria. Y se ha conseguido un primer avance importante desde la salida de la autovía hasta la entrada al PTA. También está previsto que se amplíe la autovía con otro carril BUS Vao exclusivo para autobuses y coches con alta ocupación de viajeros. Esta actuación resultaba urgente, porque ya se estaban produciendo las primeras quejas en serio de las empresas, que incluso habían amenazado con trasladar su sede de la tecnópolis malagueña, que podía morir de éxito por culpa de sus accesos. Pero ojo, las mejoras no pueden quedar ahí, porque en el interior del parque también hay que hacer actuaciones de manera inexorable. Por un lado hay que buscar una solución para mejorar el tráfico en la avenida principal. Y por otro solventar el problema de los aparcamientos. Es vergonzoso que trabajadores tengan que aparcar en Santa Rosalía y tengan que irse andando después un buen rato hasta su puesto de trabajo. No hay que dormirse en los laurales y pensar que todo está hecho. Esperemos que siga la rápida mejora que se ha empezado con la ampliación del tercer carril. Esta actuación debería de servir de ejemplo en Málaga, donde por ejemplo se llevan demasiados años esperando el derribo del cine Astoria, todo un símbolo de la desidia en pleno centro de Málaga. También debería ser espejo para el proyecto de los Baños del Carmen, que aunque ahora parece que empieza a ver la luz resulta sonrojante comprobar los años y años que se han estado debatiendo sobre lo que se tenía que hacer allí. O también para la depuradora de Nerja, que posiblemente alcanzará el récord nacional en construirse. Da pena bañarse en playas como la de Burriana y encontrarse las natas causadas por la falta de saneamiento. Increíble. Lo que es un milagro es que la gente siga yendo a este tipo de playas. A ver si cunde el buen ejemplo del tercer carril al PTA.