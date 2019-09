Brisa femenina en la barca de Pedro Un perfume de mujer impregna el aire de los tiempos. Pero debe ser una brisa suave, donde Dios permita ser buscado y encontrado FEDERICO ROMERO HERNÁNDEZ Jurista Domingo, 1 septiembre 2019, 10:03

Y entonces Elías descubrió que Yahvé no estaba en el terremoto. Ni en la tempestad. Estaba en la brisa suave. Un perfume de mujer está en el aire. Esa mujer se divisa en la amura de babor con gorra de capitana o con la banda roja de general que ondea desde su cadera. Y no están ahí, solo porque los vientos del feminismo militante le hayan sido favorables. Una batalla, tan vieja como el mundo, las ha ido curtiendo, revestidas por el recio tejido del mérito y la capacidad. Y la barca de Pedro tendrá que adentrarse en aguas desconocidas. Y «los guías del pueblo de Dios tendrán que caminar por el sendero de la fe, siguiendo el ejemplo de Abrahán el fiel, que por la fe obedeció y salió hacia la tierra que había recibido en herencia, pero sin saber dónde iba» (Decreto sobre los Presbíteros. Vaticano II). «Desde la fe, la semilla germinará sin que se sepa cómo» (Mc. 4.27).

La moda de la descentralización, con su máscara de Jano -el de la doble cara-, planea peligrosa sobre el Vaticano, oponiendo al centralismo unificador de los concilios las facetas caleidoscópicas de los sínodos. Un obispo alemán, de Essen y llamado Overbeck, por más señas, desliza sus manos por una canana, acercándose a dos concretos sínodos con forma de revólveres: el de la Amazonía, en Roma, y el alemán, cuya Conferencia Episcopal quiere abrir debate sobre temas tales como: la moral sexual de la Iglesia, la licitud de las relaciones homosexuales, la cohabitación no matrimonial y la ordenación de las mujeres. Y lo hace con aires amenazadores de pistolero. Dice que, a partir de esos dos sínodos, se va a producir un 'tsunami' (sic) espiritual e histórico y advierte de la posibilidad de una «ruptura más profunda que la Reforma protestante, si Roma no se adapta a los revisiones que se propongan».

Solo me voy a referir aquí a la cuestión relativa al presbiterado de la mujer, como he apuntado con mis palabras del inicio. No hay un alegato más completo de la importancia del papel de la mujer en la Iglesia que el realizado por San Juan Pablo II en su Carta Apostólica 'Mulieris Dignitatem'. Pero no hay un hecho más importante, relativo a ese papel, que la existencia misma de la Virgen María, cuyo papel totalizador en la humanidad y rango solo está precedido por Jesucristo, que, al ser Dios y Hombre verdadero, es también el «diverso», «el absolutamente otro» y, por tanto, exige ser excluido de cualquier comparación en el plano en que nos estamos moviendo. Respecto al presbiterado femenino, conviene recordar que, en una entrevista del periodista Seewald a Benedicto XVI, el actual Papa emérito planteó la imposibilidad de la ordenación, a causa de la indisponibilidad de la Iglesia para ello -aunque les hubiera gustado-, por fidelidad a la figura representada por «los Doce» elegidos por Jesús. Recordó entonces el documento 'Non possumus' -de expresivo nombre- dictado por la Congregación para la Doctrina de la Fe, que él mismo presidía cuando era el cardenal Ratzinger. Y a la objeción del contexto temporal de Cristo argumentó que entonces todas las religiones tenían sacerdotisas. Aunque no la judía. El Concilio Vaticano II puso en el frontispicio de su convocatoria la necesaria atención a «los signos de los tiempos». También dijo que llega la hora en que «la dignidad de la mujer se cumpla en plenitud». Pero esa indiscutible dignidad no se alcanza mediante la masculinización de su figura, sino profundizando en la complementariedad de la mujer y el hombre y en los valores específicos de aquella, sin ser necesaria la identificación mutua. En cuanto a las manifestaciones del obispo de Essen, importa decir que las actuaciones apresuradas como consecuencia de la presión social o bajo amenazas de quienes pretenden estar en consonancia con «los signos de los tiempos» pueden llevar a reformas inoperantes o fallidas, como las acaecidas en el campo de los hermanos luteranos. Como ha dicho en su informe en 'Infovaticana' Carlos Esteban: «Si hay un modo de asegurar para la Iglesia la 'completa irrelevancia' es convirtiéndola en una absurda copia desleída y ritual de las modas ideológicas del momento».

Desde el protofeminismo de Christine de Pizán (1363) hasta el liderazgo europeo de la señora Von der Leyen han pasado muchas cosas. Y un perfume de mujer impregna el aire de los tiempos. Pero debe ser una brisa suave, donde Dios permita ser buscado y encontrado. Esperemos que las anunciadas aguas revueltas que se vaticinan para este otoño permitan ser surcadas con éxito por la barca de Pedro. Por lo que a mí concierne, no me aventuro a profetizar nada. Pero sí atreverme a decir que me gustaría el reconocimiento pleno del papel de la mujer en todos los ámbitos de la vida.