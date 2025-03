La brecha es el Gobierno Trump

Miércoles, 26 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

Si la investigación del uso de su correo privado cuando era secretaria de Estado le costó las elecciones de 2016 a Hillary Clinton, escandaliza que ... su entonces rival y ahora presidente, Donald Trump, pretenda despachar como «un error» el manejo indebido de información clasificada por la camarilla que ha colocado al frente de la seguridad de EE UU. Hasta 18 altos cargos -incluidos el vicepresidente y los secretarios de Defensa y Estado- discutieron en un chat encriptado pero expuesto a hackeos los ataques a los hutíes de Yemen dos días antes de que ocurrieran. Trataron de planes militares, armamento y objetivos, asuntos reservados a la sala de crisis de la Casa Blanca. Uno de los participantes, Steve Witkoff, se conectó desde su móvil mientras esperaba en el Kremlin a ser recibido por Putin, por lo que caben pocas dudas de que varios servicios secretos extranjeros se sumaron al evento. Casi es anecdótico que un periodista fuese «inadvertidamente» invitado. En otras circunstancias, los implicados en el uso de una aplicación no autorizada, del que no queda registro oficial, afrontarían el despido e incluso la cárcel. No ahora, porque la verdadera brecha de seguridad es el Gobierno Trump.

