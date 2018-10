Es verdad como la vida misma que en un reciente artículo comentaba lo que podía pasar en la campaña electoral andaluza: que nos salpicaría a todos desde todos los ámbitos ciudadanos. Se veía venir, pero no tan pronto, cuando aún queda un mes para la cita en las urnas, pero aquí no se respetan ya ni los tiempos. Alguna vez, en la confrontación que mantienen los políticos deberían darse cuenta de que al votante le fastidia que se juegue con las cosas del día a día, con las que les afectan directamente, con las que tienen relación directa con su quehacer habitual. Aquí, en primer lugar, cómo no, llegó el metro. Y al metro (al que muchos malagueños entrados en los sesenta dudan, y creo que con razón, si lo verán terminado en su totalidad antes de irse al otro barrio -donde, por cierto, no creo que haya discusiones entre si metro o tranvía, o sea por arriba o por abajo, si me permiten la broma-) lo han convertido en un arma electoral arrojadiza de primera categoría..., la daga con la que unos y otros intentan hacerse daño si me permiten la metáfora. El metro es una ruina, por lo que nos está costando hacerlo, por el enorme tiempo que llevamos empleado de más en su ejecución y por el tremendo perjuicio que ha ocasionado a no pocos pequeños empresarios en barrios y centro de la ciudad, pero todo se puede aguantar bajo ese paraguas que se suele denominar 'bien de interés general'. Pero lo que ya te cabrea es que un tema tan controvertido e incluso molesto se utilice electoralmente. No parece lógico que ese metro se convierta en tranvía en Eugenio Gross, pero así quiere que sea la Junta y así no lo quiere el Ayuntamiento, pues nada, en vez de buscar una solución, unos y otros, a ver quién pesca un voto en el río revuelto de este tema que tan cansado nos tiene a todos los malagueños. «Mire, yo quería el metro; ahora odio al metro...», conversación entre dos señoras en un autobús de la EMT en uno de los monumentales atascos en los que Málaga ciudad, la que tan de moda está, consume últimamente sus horas. Tenemos a Málaga con enormes cicatrices y no estamos por la labor. Ahí sigue el Guadalmedina, que es verdad que no se puede jugar con el tema (imaginen si caen casi 400 litros por metro cuadrado de lluvia en la capital como ocurrió en Alpandeire o Campillos, ya lo dicen los expertos, una tragedia como pocas veces en nuestra historia), pero que también va a ser tema estrella en esta cuarentena casi maldita que nos espera. Además, ocurre que los acuerdos en otras administraciones a las que en teoría no les afectan las elecciones (ejemplo, Ayuntamiento de Málaga) saltan hechos añicos porque aquí ya interesan solo los partidos, no los pactos ni la ciudadanía: ejemplo, voto contrario de Ciudadanos a la ampliación de los Presupuestos presentada por el PP. No entro en más valoraciones, sino que constato lo que es un secreto a voces: aquí sólo importa conseguir un voto a costa de lo que sea, aunque ello implique que muchos seamos los afectados. Es el problema de la clase política dominante, aunque... ¿saben qué? Prefiero a los de siempre que a los nuevos. Dios nos libre de los disfrazados de ángel que esgrimen sus espadas purificadoras. Que cada cual lo interprete como quiera. Que cada uno va a su p... bola.